Eyenga garantiza que aportará "la energía y la pelea" del debut ante Tenerife

Málaga, 24 may (EFE).- El congoleño del Unicaja Christian Eyenga garantizó ante el segundo partido de los cuartos de final de la Liga Endesa, el viernes en Tenerife, que intentará aportar "la energía y la pelea" que mostró en su debut en el arranque de la eliminatoria, al ser consciente de que eso es lo que la afición espera de él.

El alero africano, que ha reforzado al Unicaja para la fase por el título, afirmó este miércoles en rueda de prensa que "la gente" no le va a pedir que anote "dos o veintiún puntos", que fue la cifra que consiguió el pasado domingo en el primero de los duelos contra el Iberostar Tenerife, en el que los cajistas tomaron ventaja en la eliminatoria.

No obstante, Eyenga, que cumplirá 28 años en junio, dijo que los aficionados malagueños sí le van a reclamar que "dé la energía y la pelea del primer partido", en el que el debutante también sumó 22 puntos de valoración.

El congoleño explicó que se acopló "perfectamente" a su nuevo equipo, a lo que le ayudó el hecho de que hable "varios idiomas" y de que también haya coincidido con algunos jugadores del Unicaja en la Liga de Verano de la NBA o en su paso por Italia.

"Todos me ayudaron, todos han sido simpáticos", destacó Eyenga, que puso como ejemplo al alero Dani Díez porque le "ayuda, sobre todo, con los sistemas", aunque "todo el mundo, entrenadores y 'staff' técnico, me ayudan y me siento muy cómodo", precisó.

Por su parte, Dani Díez subrayó que su nuevo compañero les "da energía, intensidad, rebote, físico en las penetraciones", por lo que es "un fichaje muy bueno", si bien admitió que "es difícil reemplazar" a un jugador como el polaco Waczynski, baja por una rotura muscular en el gemelo izquierdo.

Sobre el segundo asalto de la eliminatoria, el viernes en tierras tinerfeñas, el madrileño advirtió de que "es un partido muy difícil, muy duro", pues recordó que "muchos equipos grandes han caído allí, es un campo difícil".

Para Díez, aunque el Unicaja ha vencido esta temporada al Iberostar Tenerife en tres ocasiones -dos en liga y una en la Eurocopa-, "no es fácil ganar cuatro veces al mismo equipo, aunque hay que intentar competir, repetir" lo hecho en el primer choque en Málaga "e incluso mejorarlo" ante un rival que "tendrá la presión de ganar ahora".

El alero espera que su equipo prolongue su racha positiva después de que ganar el título de la Eurocopa les diera "mucha confianza" e hiciera que se vinieran "arriba", por lo que en esta última fase confió en cumplir "el objetivo" de estar entre los cuatro primeros y, a partir de ahí, "soñar e intentar competir en las semifinales".