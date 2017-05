PP dice que los PGE de 2017 desmontan el discurso de recortes de la izquierda

Melilla, 24 may (EFE).- El PP de Melilla ha insistido hoy en su llamamiento al apoyo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, sobre los que ha dicho que desmontan "el discurso repetido de la izquierda, que sigue anclada en hablar de desigualdad y de recortes".

En rueda de prensa, la diputada del PP por Melilla y portavoz popular de la Comisión de Igualdad en el Congreso, María del Carmen Dueñas, ha puntualizado al PSOE que "la desigualdad de la que tanto les gusta hablar se llama 3,5 millones de parados que generaron cuando gobernaban", además de "dejar un país al borde del rescate".

Dueñas ha subrayado que esas fueron las circunstancias adversas con las que ha tenido que lidiar el Gobierno de Rajoy en los últimos años para recuperar en una legislatura unas cifras de ingreso y de gasto similares a las que España tenía hace una década.

Por ello, ha afirmado que "los ciudadanos se echan a temblar" cuando desde el PSOE afirman que "a España y a Melilla le iría mejor con políticas socialistas" con la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General de la formación.

La diputada ha pedido al PSOE que "no se podemice escorándose aún más a la izquierda" con el regreso de Sánchez al liderazgo del partido, ya que "no sería bueno para la estabilidad del país" y es necesario aprender "de los errores del pasado" y que "el sectarismo no conduce a nada bueno".