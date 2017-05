Díaz y Marín acuerdan eliminar los aforamientos durante esta legislatura

Sevilla, 24 may (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el líder de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, se han comprometido hoy a "impulsar" el pacto de investidura y el acuerdo presupuestario del 2017 y han acordado aprobar durante esta legislatura la reforma de la ley electoral andaluza y la eliminación de los aforamientos.

Díaz y Marín se han reunido durante una hora en el Palacio de San Telmo, dos días después de que el líder de Cs reclamara al Ejecutivo andaluz mayor celeridad en el cumplimiento de los acuerdos y amagara con replantearse el pacto de investidura.

En la reunión de hoy, ambas partes han acordado meter la "sexta marcha" al cumplimiento de los convenios suscritos, "impulsar" las medidas ya firmadas y ponerle calendario a las que restan por aplicar, aunque también ha cifrado el grado de cumplimiento en cerca del 70 por ciento.

Se trata de una "revisión" del pacto, según Marín, una de cuyas principales novedades, ha sido el compromiso adquirido para aprobar durante esta legislatura la reforma de la ley electoral andaluz y la eliminación de los aforamientos, lo que requerirá en este último caso una reforma del Estatuto de Autonomía y su posterior referéndum.

Sobre la eliminación de los aforamientos, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que la preferencia es que se abriera un debate nacional, pero ha subrayado el compromiso de llevarlo a cabo en la comunidad para cumplir el acuerdo con Cs.

De "sería, rigurosa y productiva", han calificado la reunión Juan Marín y Vázquez, que han resaltado la necesidad de "acelerar y dar un impulso" a la acción del Gobierno.

"No he venido a hacer sangre, sino a ser útil. Creo que ha sido la reunión más seria que he tenido con la presidenta. El pacto tiene un alto grado de cumplimiento que sería un suficiente, pero queremos un sobresaliente", ha sostenido el dirigente de Ciudadanos.

Junto a la reforma de la ley electoral y la eliminación de los aforamientos, que requerirá el apoyo de tres quintos del Parlamento, el Gobierno y Ciudadanos ha concretado que en dos semanas aproximadamente será aprobado el decreto que regula la Oficina contra el Fraude Fiscal y la Corrupción, organismo que fiscalizará la gestión de la Junta y sus entes instrumentales.

Marín ha señalado que la presidenta le ha trasladado que el Ejecutivo "cumplirá a rajatabla" los acuerdos, lo que a su juicio supone que Andalucía "seguirá gozando" de estabilidad.

Aunque ha valorado la concreción de los acuerdos en el capítulo de las políticas sociales, el líder de Cs ha pedido a la Junta "mayor agilidad" a la hora de facilitar información, además de expresar sus diferencias en la liquidaciones presupuestarias de cuatro consejerías relativas a los autónomos y emprendedores.

También ha opinado que, pese a la medidas tomadas por el Ejecutivo andaluz, el ritmo de creación de empleo en la comunidad "no es suficiente", ya que la tasa de desempleo "solo" se ha reducido un 5 %, del 31 al 26 por ciento, ha precisado.

El portavoz ha recalcado que el Gobierno de Díaz "cumplirá lo firmado" con Ciudadanos, y ha destacado que el pacto se va desarrollando a "buen ritmo y por el camino correcto", al tiempo que ha tildado las medidas de fundamentales para la estabilidad y la confianza, que han supuesto "más inversiones y la llegada de más empresas" a Andalucía.

"Queremos dar una velocidad más a los acuerdos, un impulso a la acción del Ejecutivo para consolidar la recuperación económica y de los derechos perdidos por las políticas de austeridad del PP", ha esgrimido.

Además, ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará en su próxima reunión, que se adelanta al lunes, el proyecto de ley de Emprendedores y en las próximas semanas la Oficina contra el Fraude Fiscal.

Las coincidencias e intenciones expresadas por ambas partes serán abordadas por la comisión de seguimiento del acuerdo entre el PSOE-A y Ciudadanos, que se reunirá los próximos 5 y 6 de junio para poner fecha a las medidas pendientes.

El 14 junio el grupo de trabajo para la reforma del IRPF abordará otra posible rebaja fiscal.