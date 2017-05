Maíllo sobre Díaz: "Se come este plato porque no se ha comido el manjar"

Sevilla, 23 may (EFE).- El líder de IU Andalucía, Antonio Maíllo, cree que hay una "debilidad objetiva" en la credibilidad y en la autoridad moral de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para seguir gobernando en la comunidad, ya que ha dicho que "se le nota demasiado que se come este plato porque no se ha comido el manjar".

Maíllo, que hoy mantiene un reunión con los ochenta alcaldes de su partido, ha lamentado en declaraciones a los periodistas que Díaz ahora vuelva "con las maletas y cabizbaja" a Andalucía porque no ha conseguido lo que entiende que era "lo más importante para ella", en referencia al liderazgo nacional del PSOE.

Ha opinado que eso es una debilidad para el Gobierno andaluz, que además ha advertido de que lleva meses "abandonado", con unos consejos de gobierno "lamentables" por "la falta de iniciativas y propuestas" y por la "ausencia" de Díaz.

"Andalucía no puede ser un premio de consolación ni un segundo plato", ha manifestado Maíllo, quien considera que Díaz se va a dedicar a la comunidad "porque no se puede dedicar a otra cosa".

El coordinador general de IU Andalucía ha emplazado a Díaz a "ponerse las pilas" porque la comunidad "está abandonada" en las políticas de todos los sectores por "una especie de estado catatónico generalizado" por la "falta de impulso" de la socialista.