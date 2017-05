Delegado del Gobierno dice que la situación en la frontera ceutí es ordenada

Ceuta, 23 may (EFE).- El delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández, ha asegurado hoy que la situación en la frontera del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos no es "caótica" sino "ordenada", en relación a las aglomeraciones que se producen en el entorno fronterizo.

En declaraciones a los periodistas, Nicolás Fernández ha asegurado que las medidas de control de vehículos y personas que se han tomado "están procurando orden en la frontera y haciendo que la entrada y salida de porteadores de mercancías sea ordenada y sin incidentes".

"¿Es equivocado no dejar circular por Ceuta a vehículos que no tienen las condiciones técnicas adecuadas?, ¿Es equivocado no exigirles un seguro de responsabilidad internacional? o ¿Es equivocado aplicar la ley para que el conductor coincida con el propietario del vehículo?", se ha preguntado el representante gubernamental.

"Si alguien cree que alguna medida es equivocada, que lo diga públicamente pero estas medidas son acertadas y están procurando corregir la situación de la frontera", ha añadido.