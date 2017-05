Defensores del pueblo alertan de la "dramática" situación de trata de niños

Sevilla, 23 may (EFE).- La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, han alertado hoy de la "dramática" situación que atraviesan los menores que llegan acompañados procedente del África subsahariana a las costas andaluzas y mediterráneas.

Becerril ha puesto de manifiesto que "muchos de estos menores vienen acompañados de personas que dicen ser sus madres, pero parte de esa familia tiene ya, por manos de una red que les ha proporcionado el itinerario a costa de muchos males, un plan a seguir".

La defensora del Pueblo ha informado de que, en el presente año, "el número contabilizado de niños vinculados a la trata ha sido de 96; muy superior a la cifra de casi 60 que se registró el pasado año".

Por ello, el objetivo no es otro que "tener conocimiento en todo momento de donde están y a donde van a ir, para que no les perdamos la pista, tratando de saber como se puede identificar y registrar mejor a estos menores, y saber si son menores o no pueden serlo".

"Tras ello, procedemos a comunicar a las redes de alerta de la UE y otras redes de alerta de fronteras que la documentación se les ha dado y el registro se les ha efectuado, para conocer si siguen aquí o están en otro lugar, siguiéndoles la pista y evitando que deambulen por las calles y puedan caer en manos de mafias.", ha agregado.

Del mismo modo, Becerril ha asegurado que, en el caso de que se registre su presencia en otros países, "se procura la acogida de estos en un centro de menores, si lo son, y su acompañamiento".

Estas acciones han sido consideradas en la reunión celebrada hoy en el Parlamento de Andalucía y que forma parte del protocolo de lucha contra la trata de seres, especialmente de menores, que están llevando a cabo conjuntamente el Estado y la Junta de Andalucía desde el 2014.

Por su parte, Jesús Maeztu ha señalado que con la trata pone en evidencia "la tragedia más dolorosa: contemplar la trata y, además, ser testigo de que el niño que va con ella -la mujer afectada- recibe derivado de esa situación el mismo tratamiento"

Maeztu ha revelado que, generalmente, las mujeres afectadas vienen procedentes del África subsahariana -Nigeria, Ghana y Camerún- para pagar una deuda acompañadas de un menor, y son "obligadas a prostituirse o a realizar diversos trabajos forzosos controlados siempre por una mafia".

Asimismo, el defensor del Pueblo andaluz ha desvelado que "las mujeres son violadas constantemente durante el tránsito a territorio español para que por obligación hayan de permanecer en éste", lo que es recientemente el 'modus operandi' más usado por las mafias.

Por último, ha explicado que el principal problema llega "cuando la madre coge al niño y se va, y ya le perdemos la pista", por lo que lo importante es registrar e identificar a estos niños, ya que, "de media, entre 50 y 100 niños de este tipo se encuentran en paradero desconocido a día de hoy".