Revin: "Quiero seguir en Puente Genil, pero aún no tengo oferta renovación"

Córdoba, 22 may (EFE).- El pivote ruso Mikhail Revin mostró este lunes su deseo de continuar una temporada más en el Ángel Ximénez Avia, aunque dijo que "el club todavía no ha hecho una oferta de renovación".

"No sé si ante Cuenca jugué mi último partido aquí. Me gustaría seguir porque veo un buen proyecto de continuidad para la próxima temporada, aunque no depende de mí", dijo a Efe Revin, quien precisó que no le extraña que aún no le hayan ofrecido la renovación al ser "un jugador defensivo", perfil "con el que se habla más tarde".

Revin añadió que ahora quiere ayudar a que el Ángel Ximénez logre su mejor clasificación histórica en la Liga Loterías Asobal sumando en la última jornada en la pista del BM Benidorm, aunque es consciente que será "complicado acabar octavos".

"Jugaremos para ganar, sin regalar nada, porque no es problema nuestro que Benidorm se juegue la vida en la última jornada, sino suyo. Queremos sumar más para mejorar", concluyó Revin.