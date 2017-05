El PP-A pide a Díaz que se vaya y cree que ya ha perdido su futuro político

Sevilla, 22 may (EFE).- El PP-A ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que deje el cargo y proponga a alguien con el "compromiso" que creen que ella no ha tenido, ya que mantiene que los andaluces no son "las sobras" de las primarias y que la socialista "se ha jugado su futuro político y lo ha perdido".

El vicesecretario de Organización del PP andaluz, Toni Martín, ha dicho en rueda de prensa que Díaz "planteó su futuro político fuera de Andalucía y sus compañeros le han dicho que no" y ha mantenido que su "única alternativa" tras las primarias es "marcharse" de la Junta y proponer a un sustituto hasta que lleguen las autonómicas.

Ha asegurado que el PP "en ningún caso" va a defender un adelanto electoral ni va a secundar iniciativas en ese sentido, ya que el planteamiento de su partido es mantener "la estabilidad".

Los populares entienden que Díaz "ha demostrado que no quiere ser presidenta" y por ello "lo ético es que dé un paso al lado", a la vez que señalan que su liderazgo está "en cuestión" y ha quedado "claramente tocado" también dentro del PSOE andaluz.

"La presidenta eligió irse y sus compañeros le han dicho que no", ha esgrimido Martín, quien ha indicado que si ahora se diera "marcha atrás como si nada hubiera pasado" sería asumir que Andalucía "es el segundo plato, una especie de premio de consolación, que somos las sobras de las primarias".

Sobre la posición de Ciudadanos, que ha pedido una reunión extraordinaria al PSOE para evaluar su pacto en Andalucía, Martín ha manifestado que la formación naranja lleva dos años evitando que las cosas cambien en la comunidad, por lo que le sorprendería que revise "muchas cosas" del acuerdo "más allá de un titular de prensa".

Martín ha señalado que, después de Susana Díaz, Andalucía es "la segunda gran derrotada" de las primarias, por la "falta de dirección política" de la socialista, "que se ha tirado meses en los que no ha ido a San Telmo -sede de la Presidencia- ni a fichar".

Asimismo, ha opinado que el liderazgo de Díaz dentro del PSOE-A está "en cuestión" porque "un 40 por ciento" de los militantes andaluces no le han apoyado en las primarias, lo que ha comparado con el 95 por ciento de respaldo que tuvo el líder del PP-A, Juanma Moreno, en el reciente congreso regional.

Ha recordado que en los próximos meses habrá también un congreso autonómico en el PSOE y ha advertido de que habrá que ver si no hay otras "sorpresas" en el partido.

"Susana Díaz ha fracasado", ha sentenciado Martín, quien ha resaltado el "tremendo varapalo" de sus compañeros de partido, "que son los que mejor la conocen" y que cree que le han dado la espalda "pese a muchos felipes y alfonsos que se han puesto en la foto".

El PP-A considera que tras la victoria de Sánchez el PSOE "ha amanecido más radical y más extremista" porque "abandona un espacio de moderación", algo que los populares ven como una "oportunidad" para ampliar su base social.