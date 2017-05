El Espanyol anuncia el adiós de José Antonio Reyes

Barcelona, 22 may (EFE).- El Espanyol ha anunciado que el centrocampista sevillano y ex sevillista José Antonio Reyes finaliza su etapa en la entidad catalana, ya que no ha cumplido los requisitos contractuales para extender de forma automática durante una temporada más el contrato que firmó el pasado verano.

El protagonismo de Reyes, que ha disputado 21 partidos de Liga y ha firmado tres goles, ha sido irregular a las órdenes del técnico Quique Sánchez Flores.

El centrocampista no ha exhibido la punta de velocidad de su mejor versión, aunque ha dejado detalles de calidad que se han traducido en puntos importantes para el equipo.

La entidad catalana ha destacado la experiencia y el talento que el andaluz ha aportado al equipo durante este curso.

"El club quiere agradecer públicamente su profesionalidad y aportación y le desea los mejores y mayores éxitos posibles en su futuro personal y profesional", ha apuntado en un comunicado.

En las últimas semanas, el futbolista no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros debido a una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda.