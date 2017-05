Alcalde Calañas dice que se pueden haber vertido 650 millones m3 de la Zarza

Huelva, 22 may (EFE).- El alcalde de Calañas (Huelva), Mario Peña (PP), ha indicado hoy que, por la información oficiosa con la que cuenta, se podrían haber vertido desde la mina de La Zarza al cauce del río Odiel alrededor de 650 millones de metros cúbicos de agua, desconociéndose por el momento la afección medioambiental.

En rueda de prensa en Huelva, Peña ha señalado que el alcance de este incidente afecta a más de 25.000 personas, habitantes de los distintos pueblos por los que discurre el Odiel, y ha señalado que, a día de hoy, y después de que el pasado viernes presentara una queja formal ante las Consejerías de Empleo y Medio Ambiente y la propia Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva por "desinformación", continúa sin recibir comunicación oficial sobre lo sucedido y las medidas que se están adoptando.

"Entiendo que no es sólo deslealtad institucional, creo que se han transgredido aspectos legalmente no transgredibles", ha señalado, precisando que, por el momento, "no se ha precisado si la disminución del caudal del vertido es consecuencia de que haya bajado la capa freática o de que se esté agotando el agua embalsada o de que los trabajos efectuados hayan hecho su función".

Entiende que no parece que sea esto último puesto que "se han visto obligados a hacer dos represas que, en mi opinión, son más bien destinadas al futuro que al presente puesto que el vertido ya se ha producido y afecta a todo el cauce del Odiel".

"La actuación por parte de la Junta de Andalucía ha sido vergonzosa y creo que se ha transgredido tanto la buena fe, como la lealtad institucional y también habrá seguramente algún argumento legal de fondo", ha apuntado.

Peña ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus vecinos y ha exigido explicaciones sobre lo sucedido: "El río Odiel a su paso por Calañas no ha sido nunca excesivamente potable, pero hay un ecosistema que se ha adaptado a esa acidez natural del agua y que está viviendo alrededor, desconociéndose que repercusiones pueda tener el aumento del cauce y el ph originado por el vertido".

Por último, ha señalado que tiene "serias dudas de que la Junta de Andalucía, como competente en materia minera, esté llevando a cabo la vigilancia de las instalaciones que existen en la provincia de manera correcta y legal".

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha indicado que transcurridos varios días tras el incidente es el momento de pedir responsabilidades políticas.

En principio, considera que el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, "debe dimitir por no haber actuado conforme a las premisas básicas que exige un estado democrático de derecho, la colaboración, del auxilio y cooperación entre administraciones".