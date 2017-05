La salida de Sampaoli empaña segunda mejor puntuación histórica del Sevilla

Sevilla, 21 may (EFE).- El fugaz paso por el banquillo sevillista del argentino Jorge Sampaoli, pitado el sábado antes del inicio del último partido ante Osasuna por su casi segura salida del club para ser seleccionador de Argentina, ha empañado la segunda mejor puntuación en Liga en la historia del Sevilla, cuarto con 72 puntos.

"Tengo la ilusión desde muy chico de tener esa 'chance'. Mi sueño es dirigir la selección de mi país", admitió el viernes el argentino para justificar su más que probable 'espantada', a expensas de que la Asociación del Fútbol Argentino abone los 1,5 millones de euros de la cláusula fijada para resolver el año que le queda de contrato.

Con todo, Sampaoli puso en valor lo hecho por su equipo tras golear 5-0 al descendido Osasuna en el cierre de LaLiga, como broche brillante a una excepcional temporada, pues antes sólo había acabado doce veces entre los cuatro primeros en 73 campañas en Primera: fue campeón en la 45-46, subcampeón cuatro veces, tercero en tres ocasiones y en cuatro, acabó cuarto, la última vez hace siete años.

"Si uno alcanza 72 puntos, la cuarta plaza, ganó los dos clásicos y todo el mundo habló del Sevilla..., es una sensación. No me voy por plata, ni a otro club ni como un mercenario. Si me voy, me voy a la selección de mi país", recalcó el técnico de Casilda.

Su cacareada marcha, tras su efímero debut esta campaña en Europa, podría concretarse el próximo jueves o viernes, cuando una delegación de la AFA se reúna en Sevilla con el presidente del club hispalense, José Castro, y más allá de polémicas, interpretaciones y malentendidos interesados el equipo sevillista ha cuajado una de sus mejores temporadas en Liga bajo el liderazgo de Jorge Sampaoli.

No en vano, y en un curso algo extraño porque su equipo fue de más a menos después de soñar con pelearle el título a los 'grandes' y de estar realmente en esa pugna durante un buen trecho del año, el Sevilla fue protagonista en una gran campaña, si se atiende a su cuarto puesto que le permitirá jugar la previa de la 'Champions'.

Tampoco es menos cierto que a esa realidad, la de jugar la Liga de Campeones por tercera vez consecutiva, esta vez por vía liguera y con la incertidumbre que supone tener que jugarse en agosto el pase a la fase de grupos en la previa, llega acompañada de un cierto sabor agridulce por un mal tramo final liguero.

Los sevillistas, tras haber estado peleando en lo más alto con los todopoderosos Madrid y Barcelona, se desinflaron en marzo, justo tras caer en los octavos de final de la 'Champions' ante un rival a priori asequible como el Leicester inglés, e incluso terminaron perdiendo la pugna por ser tercero con el Atlético de Madrid.

El Sevilla de Sampaoli llegó a ilusionarse con aguantarle el pulso a los 'grandes', fruto de su fútbol ofensivo que asombró en la primera fase de la Liga y a los 42 puntos con los que acabó segundo la primera vuelta, pero luego cedió y, tras dos empates ante Alavés y Leganés antes del fiasco en Leicester, perdió 3-1 con el Atlético, que lo adelantó en el tercer puesto en la siguiente jornada.

Fue en la vigésima novena jornada, tras un nuevo tropiezo en casa frente al Sporting (0-0). Así, desde el 1-1 en Vitoria tres partidos antes, el 6 de marzo, los blanquirrojos sólo lograron cuatro triunfos, todos en casa, en sus 14 últimos choques de la campaña -trece de Liga y el de la eliminación en la Liga de Campeones-.

Aún así, además de clasificarse por sexta vez para la 'Champions' en la última década, el Sevilla ha logrado con 72 puntos (21 victorias, 9 empates y 8 derrotas -de ellas sólo una en casa, 1-2 con el Barcelona-) su segunda mejor puntuación histórica en la Liga, sólo por detrás de los 76 de la 2014-15 con Unai Emery -fue quinto-.

Con Sampaoli al frente del equipo, los hispalenses, después de estar 35 de las 38 jornadas entre los cuatro primeros -27 de ellas consecutivas-, han superado los 71 puntos logrados con el técnico Juande Ramos en la temporada 2006-07, en la que luchó por el título hasta la última jornada, y los 70 conseguidos con Manolo Jiménez en la 2008-09.