Juan de la Rosa será el secretario general del PP en Sevilla

Sevilla, 21 may (EFE).- El actual vicesecretario de organización del PP de Sevilla y diputado provincial, Juan de la Rosa, será el secretario general del PP sevillano, número dos del partido, según ha dado a conocer la presidenta electa del mismo, Virginia Pérez.

En su intervención para presentar su candidatura a la presidencia del partido, previa a la votación de la misma, Pérez ha desvelado el nombre de la persona de la candidatura de Juan Bueno, actual presidente, que será su mano derecha en el partido, un hombre con el que ya trabaja a diario al ser diputado provincial en un grupo del que Virginia Pérez es portavoz.

También ha informado de que Patricia del Pozo y Alberto Díaz serán los vicepresidentes del partido, otra de las novedades en este congreso, al contar con dos vicepresidentes en su lista, que ha salido, según ha dicho, de un "ingente trabajo de las fuerzas negociadoras".

En su discurso, Virginia Pérez ha pedido disculpas a sus compañeros de partido por las tensiones vividas en las últimas semanas, a la vez que ha ofrecido a Juan Bueno estar en un Consejo de expresidentes que va a poner en marcha bajo su mandato.

Ha asegurado que en el PP sevillano "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, el amor por nuestros partido, que está muy por encima de la legítimas diferencias que podamos tener".

Tras agradecer el trabajo de Juan Bueno en los últimos cinco años, ha anunciado la creación de un consejo de expresidentes "porque este partido no se puede permitir prescindir" de los que han estado al frente del mismo.

Y ha apuntado: "He entendido perfectamente el mensaje de las urnas, que nos han dicho juntos para gobernar, unidos para ganar".

"No pienso mirar atrás, no me voy a detener en disputa alguna, sólo en integración, trabajo y, por supuesto, cambio", ha afirmado Virginia Pérez, quien ha pedido "disculpas públicas por si en estos últimos meses, en alguna ocasión, hay algún compañero que se ha podido sentir ofendido por algún gesto, alguna palabra o algún hecho porque no se me caen los anillos por pedir perdón, pero a los que no confiasteis en mí os pido generosidad y colaboración".

Por eso, ha entendido que ahora tiene "la obligación de convertir una victoria muy ajustada en un trabajo de todos" para aspirar a presidir "un partido por encima de rencillas, reticencias, aspiraciones personales o bandos".