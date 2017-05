El PP dice que pase lo que pase "Andalucía tiene que relevar a Susana Díaz"

Sevilla, 21 may (EFE).- La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha dicho hoy que, pase lo que pase en las primarias del PSOE, "Andalucía tiene que buscarle el relevo de manera inmediata a Susana Díaz", al entender no está trabajando "ni siquiera a medio gas".

En su intervención en el XIV Congreso Provincial del PP de Sevilla, que ha arrancado esta mañana con la incógnita de quién será el secretario general que elijan los 1.036 compromisarios asistentes a la reunión, Mestre ha señalado que, sea cual sea el resultado de las primarias socialistas, "aquí tenemos las cosas muy claras".

"Se tenga que poner Susana a partir de mañana a coser su partido o no, está claro que Andalucía tiene que buscarle el relevo de manera inmediata, porque no se merece una presidenta ni siquiera a medio gas, que hace mucho tiempo está en otra", ha dicho.

Ha acusado a Díaz de ser "una presidenta que dice a boca llena que reclama un plan de empleo y lo que le manda Rajoy no es capaz de gastarlo en su tierra, la presidenta de los peores índices de desempleo", para concluir que la comunidad andaluza "ya no se puede permitir tener a una presidenta perdedora, cuyo modelo no se merecen los andaluces".

Por otra parte, Ana Mestre se ha referido, sin citarla, a la polémica de los últimos días en relación al recurso presentado por la candidatura perdedora de la primera votación para la Presidencia del PP sevillano, la que encabeza el presidente saliente, Juan Bueno, resuelta en su contra por el Comité Nacional de Derechos y Garantías.

"Nosotros sólo tenemos un adversario político, el Partido Socialista. Todo lo demás se soluciona con compañerismo, diálogo y ganas de trabajar por nuestras siglas y los ciudadanos", ha dicho, para señalar que, tras la división interna suscitada por este motivo, "hoy estamos aquí defendiendo un único proyecto, el del PP de Sevilla, ni más ni menos".

La que hoy será elegida presidenta del PP sevillano, Virginia Pérez, ganó en la votación de primera vuelta por solo 24 votos de ventaja sobre Bueno, que impugnó la mesa de Dos Hermanas aduciendo "graves irregulares", lo que fue desestimado.