El almeriense Sánchez y el gaditano Camacho imponen su ley en Almodóvar

Córdoba, 21 may (EFE).- El almeriense Alonso Sánchez y el gaditano Joaquín Camacho se impusieron este domingo en las categorías MX1 y MX2, respectivamente, en la trigésima séptima edición del Motocross de Almodóvar del Río (Córdoba), sexta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad.

De este modo, ambos pilotos acrecientan su dominio en la clasificación general provisional tras una prueba que reunió a cerca de un centenar de participantes en el circuito de 'El Pinillo' entre las distintas categorías.

Sánchez dominó con autoridad en su categoría al lograr un doblete en ambas mangas, el segundo de la campaña, para superar al cordobés Rafael Aguilar, con un segundo y un tercer puestos, según informó la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM).

El hispalense Heriberto Cruz subía a la tercera plaza del podio con un sexto y un segundo lugar, lo que le distancia aún más del líder en la general provisional, aunque sigue segundo.

En MX2, las victorias en la mangas se las repartieron el gaditano Camacho y el sevillano José Antonio Aparicio, pero el ganador fue el primero de ellos, segundo en la segunda manga, al sumar 47 puntos por los 45 de Aparicio y los 42 del tercer clasificado, Miguel Ángel Suárez.

En el Trofeo Júnior 125, hubo doblete almeriense con Cristóbal Galera, que reduce así ventaja en la clasificación provisional con Ángel Serrano, que fue segundo, y Alejandro Jiménez, tercero.

En la categoría de 85 c. c., los malagueños David Gómez (2º y 1º) y Francisco Ruiz (1º y 2º) se repartieron las dos primeras plazas, mientras que el podio lo completó Pablo Gutiérrez con dos terceros.

En 65 c. c., el gaditano Francisco Ocaña cerró con brillantez esta primera parte del campeonato, al no ceder ninguna victoria y sumar ocho de ocho.

David Sánchez fue segundo, con dos segundos puestos, y Nicolás Mendoza subió al tercer peldaño del cajón al terminar tercero en las dos mangas.

En 50 c. c., el granadino Roberto Romero también ratificó su liderato provisional al ganar esta prueba con una segunda y una tercera posición. Le acompañaron en el podio Niklas Bruckner (primero y segundo) e Ismael De la Torre, con dos terceros puestos.

En Aficionados, dos dobletes, el del gaditano Víctor Parejo en MX1 y el de José A. Almenara en MX2, mientras que en MX3 también logró una doble victoria el gaditano José Manuel Moreno Mateo; y en MX4 se alternaron en las dos primeras plazas el granadino Juan José Alguacil y el cordobés Javier Arribas.

El certamen regional no volverá hasta el 8 de octubre con una nueva prueba que se disputará el trazado sevillano de Osuna.