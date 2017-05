Los "macarenos" Del Río, "felices" con el éxito de "Despacito"

Madrid, 20 may (EFE).- Los Del Río están de vuelta y "felices", no solo por su nuevo disco de ritmos tropicales con "la versión 4.717 de 'Macarena'", sino por la posibilidad de subrayar la hazaña de aquel éxito que, en español, alcanzó el número 1 en EE.UU. dos décadas antes que "Despacito" y en un mundo sin internet.

"La canción de Luis Fonsi nos tomará el relevo cuando lleve 15 semanas en esa posición y se mantenga 24 años viva", precisa este dúo sevillano en una entrevista con Efe, después de comentar en un corrillo todo "el bien" que le hace este nuevo "hit" en castellano a su propia composición.

Corría 1996 cuando, tres años después de su gestación, "Macarena" alcanzó y se mantuvo en la máxima posición del mercado americano durante 14 semanas consecutivas, un récord que les iguala a "I will always love you" de Whitney Houston o "I gotta feeling" de Black Eyed Peas".

"¡Solo Mariah Carey estuvo más semanas en el número 1!", proclaman, antes de añadir entre los méritos de su creación el "haber abierto las puertas de un país difícil a la música en castellano", que es "lo más rico que hay en la música", de manera que "si se manda a alguien a Eurovisión, tiene que ir en español", apostillan.

Achacan a "un milagro" aquella vorágine musical que llevó incluso a Bill Clinton a reproducir en plena campaña electoral los pasos de una coreografía de fuente anónima y popular, sospechosamente parecida a la del "Saturday Night" de Whigfield, otro fenómeno de los 90.

"Hubo un gran trabajo de las compañías discográficas", conceden en el plano terrenal, antes de apuntar que, como hijos "de la tierra de María Santísima y de la Virgen de la Macarena, la que está en San Gil", esta quizás pensó que en las voces de los Del Río su nombre llegaría a todas partes.

En la misma semana en la que Luis Fonsi se ha convertido en su sucesor al colocar un tema en español en el número 1 de la principal lista estadounidense, el Hot 100, ellos lanzan "la versión 4.717 de 'Macarena'" junto a Gente de Zona, el grupo cubano responsable junto a Enrique Iglesias y Descemer Bueno de otro "hit" mundial, "Bailando".

Antonio Romero y Rafael Ruiz, máximos promotores en el mundo del "movimiento macareno", seguirán así sumando ingresos a los "más de 120 millones de copias vendidas en la calle" del tema, según sus cálculos.

Niegan, no obstante, las informaciones aparecidas recientemente sobre los 60 millones de euros que habría generado en concepto de derechos de autor. "Se han dicho muchas cosas. Nos gustaría saber de dónde salen, porque a lo mejor el que lo escribe tiene la mitad del dinero", dicen con sorna y restándole veracidad a esos datos.

Sea como fuere, la citada "Más Macarena" con la que actualizan con soniquetes habaneros su gran éxito forma parte de "Los Del Río Tropical" (Universal), un nuevo álbum en el que se atreven a versionar en clave caribeña clásicos como "Soy un truhán, soy un señor" junto al mismísimo Julio Iglesias.

"Somos tres señores y tres truhanes", bromean, después de recordar aquella otra ocasión en la que el madrileño terminó grabando "Me va, me va" (1984) después de que Los Del Río se la cantaran "unas 15 veces" en una fiesta.

Toda una vida conjugando en sus discos sevillanas, "rumbitas y pellizquitos de ritmos tropicales", se dijeron: "Si juntamos todos esos poquitos, ¡podríamos hacer ya un disco entero!", y a ello se pusieron de la mano del productor Óscar Gómez, un "cubano-cubano" con 5 Grammys y autor de música para Celia Cruz, que también aparece en el álbum merced a la tecnología.

Por atreverse, incluso abren el disco con la célebre "Conga" de la Miami Sound Machine en un "inglés extraordinario con acento andaluz".

"Lo importante es que la gente se divierta, que tome totalmente a broma esa seriedad musical que Los del Río llevan dentro", concluye este dúo que, franqueando los 70 años, se ve muy vivo tras haber puesto este mismo año a corear la "Salve rociera" a 15.000 jóvenes de un festival "indie".