Vidorreta no se rinde y confía en superar al Unicaja en Málaga

La Laguna , 19 may .- El técnico del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, ha declarado hoy que ve a sus jugadores preparados para afrontar con garantías un playoff exigente pero también "ilusionante" ante el Unicaja, cuyo primer partido está previsto para es domingo a partir de las 11:30 horas en Málaga.

El técnico no podrá contar con el lesionado Abromaitis, pero considera que la baja no será perjudicial a la hora de buscar las semifinales, se muestra optimista porque "hemos entrenado con ritmo, con buenas sensaciones y adquiriendo nuevos sistema después de la lesión del estadounidense".

En cuanto al rival malagueño, el preparador de los aurinegros ha analizado que "solo ha perdido un partido en los últimos dos meses, y fue en el Palau, tiene mucha calidad en cada posición, en la ida nos hizo mucho daño en velocidad".

Por este motivo ha dicho que habrá que hacer un buen trabajo en el balance "defensivo, ser agresivos, y evitar que tiren de tres con facilidad, por que Nedovic, Fogg o Smith son muy peligrosos, y tenemos también que ser duros ante Musli y Omic en la pintura".

También es consciente de que "son favoritos, tienen más obligación de ganar que nosotros, pero no vamos de vacaciones a Málaga, la mentalidad es la misma que la de la Final Four, algo que me llena de mucho orgullo".