Susana Díaz promete unidad y asegura que el PSOE será respetado si lo lidera

Sevilla, 19 may (EFE).- La presidenta andaluza y candidata a liderar el PSOE, Susana Díaz, ha prometido hoy que va a trabajar por la unidad, el respeto y la convivencia para "reforzar la fraternidad", y ha asegurado: "Si soy secretaria general, van a respetar al Partido Socialista", en referencia a Podemos.

Ante más de 3.000 personas en el Muelle de las Delicias de Sevilla -según la organización 5.000 asistentes- Díaz, arropada por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, varios miembros de su gobierno y dirigentes del PSOE andaluz, ha hecho un llamamiento a recuperar la "autoestima, el orgullo y la moral de victoria".

"Que se vayan preparando; el PSOE es autónomo, al PSOE se le respeta, a los socialistas se les respeta, y a los presidentes que han cambiado España de arriba a abajo se les respeta", ha clamado en un tono encendido y mitinero la candidata, que se ha proclamado socialista "desde que se levanta hasta que se acuesta".

A poca distancia de Pedro Sánchez, que a la misma hora participaba en otro acto de campaña en Sevilla, ha dicho sentirse "orgullosa" de que hoy le acompañe una de las personas que ha hecho posible "el PSOE moderno que hoy tenemos", en alusión a Alfonso Guerra.

"Porque uno tiene que saber valorar lo que tiene en casa para que la gente te respete", ha remachado antes de asegurar que si es elegida secretaria general va a contar "con todos los territorios, todas las generaciones" porque todos tienen que aportar "y mucho".

"Vamos a recuperar los valores, la formación de los jóvenes para ser buenos socialistas, legales y leales, vamos a recuperar el orgullo de un partido grande, y vamos a ser rebeldes y a hacer el cambio juntos, con las mejores cosechas de todas las generaciones", ha proseguido.

Según Díaz, los socialistas quieren a alguien al frente del partido "que sepa qué es este país", por lo que "si queréis soñarlo juntos -ha dicho- os pido que me acompañéis, que pidáis de aquí al domingo a los compañeros que voten con nosotros para hacer un futuro mejor".

Ha prometido que si es la nueva líder del PSOE dirigirá el partido "con humildad" porque es consciente de que no todo se ha hecho bien: "Yo cometo errores, pero el camino para recuperar la confianza es reconocer los errores y voy a ser generosa desde el minuto uno", ha incidido.

La presidenta andaluza ha aludido en varias ocasiones durante su intervención a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, a quien ha acusado de llevar semanas tratando de "intimidar" al PSOE, y ha avisado: "Si soy la secretaria general, va a respetar al PSOE, a la dignidad de miles de personas. Nos va a respetar ¡claro que nos va a respetar! y va a respetar nuestra historia, ¡que se entere bien¡, en el PSOE van a decidir los socialistas".

Ha precisado que quiere ser secretaria general de un partido que "deje de lamentarse" y que deje la "división" para "todos juntos, decirle al país que estamos dispuestos a volver a hacernos cargo de España".

"Un partido que no se resigne, que sepa que es la alternativa de gobierno y que se sienta orgulloso de su pasado para sentirse orgulloso del presente y del futuro", ha agregado.

Interrumpida en varias ocasiones con gritos de "Susana, Susana", la candidata andaluza también ha lanzado consignas contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien ha dicho que "ya no está para nada".

"Está en el tiempo de descuento y va a durar el tiempo en que este partido sea capaz de levantarse porque los ciudadanos están esperando al PSOE", ha recalcado antes de recordar a los militantes: "Depende de vosotros".

Ha anunciado que lo primero que hará el lunes, si gana las primarias, es "levantar la voz y exigirle a Rajoy que, de manera urgente, ponga en marcha el pacto contra la violencia de nuestras mujeres".

En el acto ha intervenido también la presidenta del PSOE-A y diputada nacional, Micaela Navarro, quien ha asegurado que, independientemente de lo que pase el domingo, lo que tiene claro es que el lunes no va a "poner en duda" a ninguno de sus compañeros: "Si estoy aquí es porque sé que tú tampoco lo vas a hacer", ha recalcado dirigiéndose a Susana Díaz.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas, Nino Torres, ha dicho que estas primarias tienen que servir para que "nunca más en el PSOE nos dividan entre compañeros y compañeras" y para recuperar un Partido Socialista "creíble".

"Venía con cierta preocupación porque pensaba: a ver si me voy a confundir de acto porque en Sevilla hay dos, pero no me equivoqué, estoy donde quiero estar, con los compañeros que tienen claro que el PSOE no es una herramienta al servicio de nosotros mismos, sino de los más débiles", ha señalado.