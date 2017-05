Rodríguez dice que no hay imposición a IU, pero defiende no gobernar con PSOE

Marbella , 19 may .- La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado hoy que no existe ninguna imposición a IU para que rompa sus pactos de gobierno con el PSOE, pero ha subrayado que entre las líneas rojas que debate su formación está la de no gobernar con los socialistas.

Rodríguez ha explicado que la ejecutiva andaluza de Podemos ha elaborado un documento de debate interno que, aunque establece tres pilares básicos -no posibilitar gobiernos del PP, no entrar en gobiernos del PSOE y mantener una nueva ética política-, "se enriquecerá con las aportaciones de nuestros militantes".

"Esas son las tres líneas rojas, que se van a debatir evidentemente con IU pero también con el resto de fuerzas político-sociales que se quieran incorporar a un proceso de confluencia que irá a parar a una candidatura de alternativa al PSOE y que no pase por el PP en Andalucía", ha afirmado en Marbella la líder regional de Podemos.

Según Rodríguez, se trata de un documento interno que será debatido primero con los militantes y posteriormente con otras formaciones y que "en ningún caso debe ser visto como una imposición a nadie".

"Hay un absoluto respeto a la autonomía del resto de fuerzas político-sociales que quieran confluir con nosotros, pero sí hay un debate honesto y sincero de plantear que para nosotros gobernar con el PSOE es un error", ha señalado la coordinadora de Podemos.

La líder de la formación morada en Andalucía ha apuntado que "a lo mejor" se han "equivocado con los plazos" pero ha subrayado que no están "en esa fase del diálogo sobre confluencias".

Rodríguez ha resaltado que "nunca jamás, por acción o por omisión", van "a preconizar un gobierno del PP" y ha indicado que no entran en gobiernos con el PSOE porque no quieren "que la gente tenga que elegir entre lo malo y lo menos malo".

"Sabemos que el PSOE dice una cosa cuando no gobierna y hace otra cosa cuando gobierna y, por tanto, tenemos que salvaguardar nuestra autonomía respecto a gobiernos del partido socialista, aunque le demos la investidura con un acuerdo o negociemos con ellos unos presupuestos", ha señalado.

La coordinadora de Podemos ha recordado que "históricamente se ha demostrado como el PSOE ha ido acabando con quienes se ha presentado a la sociedad como sus subalternos" y ha añadido que tienen que ser capaces de proyectarse "como una alternativa al PP y no como un lobby de izquierdas al partido socialista".