El guionista San José espera que "Fe de etarras" sea un "desahogo balsámico"

Melilla, 19 may (EFE).- El guionista vasco Diego San José espera que su nueva película, escrita junto con Borja Cobeaga, "Fe de etarras", sirva de "desahogo balsámico" al espectador al abordar desde la comedia un tema como el terrorismo.

San José se ha referido a su nuevo trabajo, cuyo rodaje comenzó ayer, en declaraciones a los periodistas antes de ofrecer una clase magistral en la IX Semana de Cine de Melilla.

A su juicio, el que será el segundo largometraje en España de Netflix, la plataforma estadounidense de cine por Internet, supone plasmar en la gran pantalla el humor del programa de la televisión vasca ETB "Vaya Semanita", en el que conoció a Cobeaga en 2003.

Consciente de lo que representa abordar "un problema tan grave, como todo conflicto en el que hay víctimas de por medio", tiene "mucha ilusión en que salga bonita" esta película.

"Fe de etarras" está protagonizada por Javier Cámara, Gorka Otxoa Miren Ibarguren y Julián López, y ambientada en los días de la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2010.

También se ha referido a las palabras del presidente del jurado del Festival de Cannes, Pedro Almodóvar, reacio hacia el cine hecho para televisión y que por primera vez compite en el festival francés.

El guionista irunés se ha confesado "un romántico de las salas de cine, no por el tamaño de la pantalla", sino "por la experiencia colectiva".

"No tiene nada que ver dos personas en un salón que cuatrocientas simultáneamente" en una sala de cine, donde verlas reír a la vez es "la mayor catarsis que puede provocar una película", ha subrayado.

Para San José, "pocas cosas hay tan bonitas" como ir al cine, pero es compatible con verlo en televisión, porque gracias a este medio ha podido disfrutar de películas estrenadas antes de que naciera.

"Es un poco injusto que haya que elegir", ha advertido, "que se tengan que canibalizar, o uno o otro" formato.

El guionista de películas como "Ocho apellidos vascos" ha comentado en su clase maestra que "es muy complicado explicar cómo se escribe comedia", por lo que le es más fácil describir lo que ha hecho mal al redactar guiones.

"Nunca hagas un chiste sobre cosas que a ti no te puedan mojar, que te sean plenamente ajenas", porque a su juicio tienes que "poder ser víctima de ese chiste".

Además, no recomienda contar historias "desde una especie de atalaya", porque "no puedes escribir desde un burladero", sino que "la cornada del chiste también te la puedes llevar tú como autor" y tiene que salir de situaciones que vives, no que te cuentan.

"Cuánto más atormentado estés, mejor te salen las películas", porque para él "uno no puede ser plenamente feliz y escribir buenas películas", porque casi siempre "hablan de cosas que salen mal".

La charla de Diego San José (Irún -Guipúzcoa-, 1978) es una de las actividades paralelas de la Semana de Cine de Melilla, que mañana entregará sus premios de este año a los madrileños Ana Belén y Raúl Arévalo.