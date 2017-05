Exdiputados defienden política como valor en situación complicada para España

Huelva, 19 may (EFE).- El presidente de la Asociación de Ex Diputados y Ex Diputadas del Parlamento de Andalucía, Bernardo Bueno, ha defendido hoy el "valor positivo" de la política en "un en una situación complicada para España, pero apasionante".

En rueda de prensa en Huelva para presentar el coloquio 'Las Voces de la Experiencia' que este colectivo celebrará en la Onubense el próximo 23 de mayo, Bueno ha destacado el papel de la asociación en esa situación ya que "contamos con personas muy válidas que tienen mucho que aportar para escuchar a los ciudadanos desde la honestidad y la transparencia y a la vez para contar su experiencia en el parlamento".

Ha subrayado que "la experiencia debe ser compartida, y la experiencia en política como una profesión al servicio de la sociedad más si cabe".

Bueno ha recordado que este grupo se creo hace un año y "consta de miembros de todos los grupos políticos que han participado en el Parlamento de Andalucía", incluidos algunos de formaciones que ya no existen; mantiene una actividad regular como "colaboración con el Parlamento actual y con la misión de escuchar a personas con mucha experiencia".

Por su parte, el vocal de la asociación Antonio Núñez ha compartido el mensaje de Bernardo Bueno para incidir en que "cuando decidimos crear esta asociación nos marcamos el objetivo de divulgar el valor de la política y la tolerancia".

Para ello resulta fundamental "la diversidad de ideologías" que "enriquece al país", en una asociación con representantes de todas las formaciones políticas que en algún momento han tenido representación en el Parlamento de Andalucía "tenemos ahora la oportunidad de dirigirnos a la gente en general, especialmente la más joven para que entiendan la importancia que tiene la diversidad de opiniones".

Además, ha destacado el hecho de que sean mayoritariamente hombres en su generación como "un valor de cómo ha ido cambiando y evolucionando la sociedad" en comparación con la presencia femenina de la política actual.

Del coloquio han dicho que contará con la presencia de los onubenses Diego Valderas, Matías Conde y José Antonio Marín Rite y que arrojarán luz a una vocación cuyas peculiaridades aún desconocidas para la ciudadanía.