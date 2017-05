Podemos arranca proceso para el bloque del cambio con IU que desaloje al PSOE

Sevilla, 18 may (EFE).- Podemos Andalucía ha presentado hoy el documento base para impulsar un bloque del cambio con IU y distintas organizaciones sociales en esta comunidad, con el objetivo de convertirse en la alternativa que desaloje al PSOE del gobierno en las próximas elecciones autonómicas y en los municipios.

El documento, que será remitido a IULV-CA y que se someterá a debate en los círculos de Podemos y en los consejos ciudadanos municipales, será aprobado a principios de julio por el Consejo Ciudadano Andaluz, según ha detallado en rueda de prensa el secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez.

Interpelado sobre si este proceso cuenta con el respaldo de Podemos a nivel federal, ha señalado que no tienen que "pedir permiso" porque se trata de una decisión que compete al Consejo Ciudadano Andaluz.

"Quizá nos anticipamos en el primer movimiento aunque pensamos que la línea política es similar y, para cambiar la aritmética electoral en este país, nos tenemos que poner ya", ha defendido.

El objetivo es generar una nueva mayoría política, no sólo en el Gobierno autonómico, sino también en los municipios, para lo que invitarán a IU a que "rompa" sus actuales alianzas con el PSOE en los gobiernos municipales y, a partir de los próximos comicios locales, ni Podemos ni IU formarían parte de ningún gobierno de coalición con el PSOE.

"Nunca gobernaremos con el PSOE en Andalucía, ni en ninguna ciudad andaluza", ha recalcado Rodríguez, que ha sentenciado que dicho partido "no es recuperable para ninguna operación de cambio en este país".

Sobre si cree que hay "disposición" por parte de IU a romper sus alianzas con el PSOE en los municipios, ha asegurado que hay, en general, una "sintonía" sobre "hacia dónde empujar el proceso" aunque respetando los "tiempos de discusión interna con la militancia".

"Lo fundamental es que hay un acuerdo para construir la alternancia", ha señalado, tras lo que ha admitido que a Podemos le gustaría que IU fuera "totalmente independiente" en los gobiernos municipales, aunque no lo van a poner como "condición".

Ha explicado que la formula política del llamado bloque del cambio sería la de una coalición electoral, aunque habrá que estudiar la fórmula jurídica, si bien ha recalcado que el objetivo es que sea "algo más que la suma con Izquierda Unida".

Así, se ha remitido al "espíritu del 15-M", convencido de que hay espacio para seguir impulsando el bloque del cambio, que sigue estando "en la "mentalidad de mucha gente", incluso entre algunos militantes del PSOE que "creen que hay sumar en la izquierda" para desalojar al PP.

"No se puede despreciar el entusiasmo con el que algunos militantes del PSOE enfrentan con esperanza un posible giro de su partido hacia Podemos, igual que lo hacen millones de votantes del PSOE", indica uno de los apartados del documento.

El número dos de la formación morada en Andalucía considera que la coalición electoral Unidos Podemos no es suficiente para una "alternativa mayoritaria", de ahí que apuesten por la integración en el "bloque del cambio" de otras organizaciones, sobre todo sociales.

Podemos Andalucía cree que el "giro" dado por el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, a su fuerza política respecto a la anterior relación de "subalternidad" con el PSOE abre "un camino de posibilidades" hacia la unidad de un bloque de cambio, pese a las "importantes resistencias" en la federación de izquierdas.

"Hay que valorar este giro de IU y someterlo a un análisis (...) para explorar de manera responsable, generosa y ambiciosa, sin dejar de poner a Podemos en el centro de un bloque de cambio, caminos unitarios", señala el documento que se someterá a debate.

No obstante, admite que el principal escollo es que "por abajo" IU realiza una práctica muy distinta en numerosas localidades al discurso imprimido por Maíllo, pues cogobierna con el PSOE en sitios como Córdoba, Marbella o El Puerto de Santa María (Cádiz).

"Izquierda Unida tiene que ser coherente" tras las próximas elecciones municipales, ha advertido Rodríguez, quien preguntado por ayuntamientos como el de Cádiz, donde Podemos gobierna gracias al apoyo del PSOE, ha subrayado que se trata de casos distintos porque no hay un pacto de gobierno.

El documento sobre el bloque del cambio establece que en los municipios donde IU ya está cogobernando con el PSOE, la recomendación sería "no ir (Podemos) conjuntamente a unas municipales".

Por otra parte, establece que en los municipios donde la militancia decida mayoritariamente en asamblea que la candidatura a las elecciones locales no sea unitaria "pero no justifiquen políticamente este hecho" no será avalada por Podemos y no podrán usar su nombre en dicha candidatura.