López: El voto útil de verdad es salvar al PSOE, no matar a Pedro o a Susana

Sevilla, 18 may (EFE)- El candidato a secretario general del PSOE Patxi López ha sostenido hoy que "el voto útil de verdad no es para matar a Pedro o a Susana, sino para salvar al PSOE", aunque ha asegurado que no teme una "escisión" en su partido tras las primarias.

"No temo una escisión en el PSOE, pero temo que se pueda mantener la fractura si no hay voluntad política para resolver el problema de la división", ha confesado esta tarde en una rueda de prensa en Sevilla, donde se reunirá con militantes de esta agrupación.

En su primer y último acto de campaña de las primarias en Andalucía -visitó cuatro de las ocho provincias durante la precampaña-, López ha recalcado que "ya no vale sólo exigir lealtad, sino integrar", lo que depende de la "voluntad política y personal" de cada candidato.

"La unidad en el PSOE ya no es una opción, es una obligación absoluta", ha advertido.