Junta de Andalucía pide altura de miras al Ayuntamiento de Málaga para metro

Málaga, 18 may (EFE).- El consejero de Fomento y Vivienda de Andalucía, Felipe López, ha pedido hoy al Ayuntamiento de Málaga más "altura de miras" para que avancen las obras del metro y ha anunciado que en los próximas semanas se licitarán los trabajos de los tramos que faltan por completar.

López ha afirmado hoy en una rueda de prensa que "más allá de las dificultades en las relaciones institucionales, el desarrollo de la obra va bien", y ha añadido que es "un buen momento para hacer una apelación al sentido común" y dejar "los regates en corto y el tacticismo, que no conducen más que a la melancolía".

Ha recordado que el 9 de mayo el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de interés metropolitano del ramal desde el Guadalmedina al Hospital Civil, que ya se ha trasladado al Ayuntamiento, el cual tiene que opinar al respecto aunque no sea vinculante, más allá de las declaraciones "contradictorias" que haya hecho el alcalde.

En este sentido, ha especificado que esperan que la postura del consistorio sea favorable para que pueda continuar la licitación de la obra, y que las propuestas de Francisco de la Torre "nada tenían que ver" con el acuerdo inicial del metro.

"Dijimos en su momento que no podíamos aceptar, no por un empecinamiento de la Consejería, sino porque las reglas del juego pactadas eran una infraestructura ferroviaria", por lo que no podían hacer una modificación del contrato como quería De la Torre, y por tanto están siguiendo la hoja de ruta, ha declarado López.

Asimismo, ha anunciado que desde ayer cuentan con informes favorables del Consejo Consultivo para finalizar la relación contractual con la empresa Ortiz y licitar la obra que estaba parada, con lo cual acaba "un proceso administrativo, muy largo y muy tedioso".

Debido a esto están en condiciones de llevar al Consejo de Gobierno en un plazo de un par de semanas la resolución definitiva en el contrato anterior del tramo Guadalmedina-Atarazana y la licitación de las tareas, que, como la del recorrido hasta el Hospital Civil, tiene un periodo de ejecución de 30 meses.

Por otro lado, respecto a las propuestas de Ciudadanos sobre el tramo al Civil, el consejero ha manifestado que se alegra de que haya un frente unido, "de la racionalidad, que puede cumplir libremente los acuerdos que se pactan entre las instituciones y ese es el camino de la normalidad".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha manifestado que cuando tengan "noticias documentales publicadas en el BOJA" podrán estudiar y opinar sobre las licitaciones, y ha subrayado que espera "buenas noticias sobre esa obra que lleva parada tres años" y que afecta al funcionamiento de la ciudad.

También ha resaltado que el retraso en los trabajos del metro "repercute en la economía de la Junta" y de todos los andaluces, y ha añadido que espera que esta vez se cumplan la licitación del tramo hasta el centro comercial Vialia.