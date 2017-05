PP niega deuda histórica que reclama CPM y dice que está cubierta con creces

Melilla, 17 may (EFE).- El PP ha acusado hoy a Coalición por Melilla (CPM) de faltar a la verdad cuando habla de deuda histórica del Gobierno con la ciudad autónoma, y ha asegurado que las inversiones que destina el Ejecutivo cubren "con creces" las reclamaciones cepemistas ante algunos grupos políticos del Congreso.

En rueda de prensa, la secretaria de Comunicación del PP de Melilla, María de los Ángeles Gras, se ha referido así al viaje a Madrid del líder de la oposición y presidente cepemista, Mustafa Aberchán, para pedir el apoyo de partidos como el PNV y Nueva Canarias.

Gras ha dicho que el PP no critica que Aberchán vaya al Congreso a reclamar "no se sabe qué clase de deuda histórica del Gobierno de España con Melilla", pero sí ha apuntado que el líder de la oposición "se ha ido de tourné a Madrid para no decir la verdad a los diputados".

La dirigente popular ha señalado que Melilla es de las autonomías que más inversiones recibirán en el 2017, con un incremento del 93 % respecto al año anterior, y ha subrayado el compromiso "claro y evidente" del Gobierno de Rajoy hacia Melilla, como a su juicio demuestra el desembolso previsto de 295 millones de euros para la ampliación del puerto.

Gras ha subrayado que esta inversión multiplica los 25 millones de euros anuales que pide CPM como deuda histórica, de la que ha dicho no saber cómo ha sido cuantificada, por lo que ha rechazado "el ejercicio de victimismo político" que, según los populares, han hecho los cepemistas presentándose en Madrid.

Por otro lado, Gras ha calificado como "pura esquizofrenia política" la actitud del PSOE porque reclama un aumento de plantilla del Hospital Comarcal de Melilla y, al mismo tiempo, ha anunciado su voto en contra de los PGE del 2017, que contemplan una consolidación de sesenta puestos sanitarios creados por el Ingesa y la generación de otros veinte.