Franco Battiato abrirá su gira por España en el festival Terral de Málaga

Málaga, 17 may (EFE).- El cantante y compositor italiano Franco Battiato arrancará su gira por España de este año con un concierto en la plaza de toros de La Malagueta el 13 de julio, incluido en la programación del festival Terral, que se celebrará del 29 de junio al 7 de agosto en Málaga.

Otros nombres propios de esta edición serán los del inglés James Rhoades, el malí Salif Keita, el argelino Rachid Taha o la portuguesa Dulce Pontes, ha anunciado hoy Juan Antonio Vigar, director del Teatro Cervantes, que organiza este ciclo y acogerá todos los conciertos excepto el de Battiato.

En una época veraniega "enmarañada de conciertos y otros festivales", Terral ha apostado por "ser singular, diferenciarse y establecer una identidad propia", para lo que ha vuelto "a sus orígenes de la música étnica y de la emoción, adaptados al presente", ha añadido Vigar.

Cantautor de pop, compositor de música clásica y experimental, cineasta y pintor, a sus 72 años Battiato actuará ante un aforo de más de 10.000 personas acompañado por los teclistas Carlo Guaitoli y Angelo Privitera y por las cuerdas del Nuovo Quartetto Italiano.

El festival, que incluye ocho conciertos, arrancará el 29 de junio con el guitarrista cordobés Vicente Amigo, quien presentará su octavo álbum de estudio, "Memoria de los sentidos", con el que conmemora sus veinticinco años de carrera.

El día siguiente, la barcelonesa Mayte Martín ofrecerá al público su trabajo más reciente, "Tempo rubato", que está basado en temas propios e inéditos, y en el que está acompañada de sus músicos y de las cuerdas del Quartet Qvixote.

La portuguesa Dulce Pontes interpretará el 1 de julio algunos de los temas del doble CD "Peregrinaçao", compuesto por "Nudez", en portugués, y "Puertos de abrigo", principalmente en español, con veintiséis piezas de distintos géneros entre los que se encuentra el fado, del que es uno de los principales exponentes.

Como "la voz de oro de África" es conocido Salif Keita, que superó el doble repudio de su familia por ser albino -entre los mandingas un signo de mala suerte o una marca del diablo- y por querer dedicarse a la música, y que el 3 de julio ofrecerá un espectáculo intimista y acústico en el Teatro Cervantes.

Para el 7 de julio está programada la cita con el cantante, compositor y activista argelino Rachid Taha, quien no pierde la conexión con sus raíces pese a la fusión de estilos en su último trabajo, "Zoom", donde incluye tributos a Elvis Presley y Oum Kalsoum.

Por su parte, la veterana banda escocesa Capercaillie, fundada en los años 80 por Donald Shaw y Karen Matheson, presentará el 9 de julio "At the heart of it all", álbum con el que celebró sus tres décadas de trayectoria dedicadas a recuperar la herencia celta.

La programación de Terral se completará el 13 de julio con el pianista británico James Rhoades, quien suele contar sobre el escenario, entre piezas de Bach, Chopin, Rachmaninov, Schubert o Beethoven, la historia de su vida y cómo la música le ha ayudado a superar los obstáculos que ha ido encontrando.