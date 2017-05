Facua exige Banco España desvele nombres entidades bancarias sancionadas 2016

Sevilla, 17 may (EFE).- Facua-Consumidores en Acción ha reclamado al Banco de España que no oculte los nombres de las entidades a las que sancionó en 2016 y le ha exigido que "no proteja a las entidades que cometen abusos", según un comunicado.

El organismo que preside Luis María Linde contiene en su memoria anual el número de sanciones impuestas pero "obvia los nombres de los bancos sobre los que recayeron esas multas, así como la cuantía de las mismas", ha denunciado Facua.

Asimismo, ha criticado que el Banco de España "excuse esta falta de transparencia en que su labor es la de informar sobre el funcionamiento del sistema bancario".

La organización de consumidores ha alegado que, "precisamente, aclarar las entidades expedientadas supone un ejercicio de información y claridad propio de la labor del organismo estatal".

Las sanciones a las entidades fueron motivadas por irregularidades en asuntos de ámbito hipotecario como las cláusulas suelo, infringir la normativa de transparencia y la protección del cliente de servicios bancarios.

Sin embargo, el Banco de España "no aclara la cuantía de las mismas ni los nombres de las entidades infractoras, lo que sólo beneficia a los bancos expedientados por opacos al no estar sus nombres relacionados con las sanciones", ha recriminado Facua.

También ha advertido de que al no especificar el importe de las sanciones se desconoce si son proporcionales a las infracciones cometidas.