PP-A evita pedir dimisión de Díaz si gana pero avisa que "se fue hace tiempo"

Sevilla, 17 may (EFE).- El PP andaluz ha señalado hoy que no pide dimisiones "de nadie" pero ha defendido que la presidenta de la Junta, Susana Díaz "se fue hace mucho tiempo" al emprender un viaje que "que no tiene retorno", por lo que entiende que si gana las primarias del PSOE habrá que buscar "alguna fórmula" para el relevo.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha señalado en rueda de prensa que el Gobierno andaluz "está fuera de lugar" y ha indicado: "No pedimos dimisiones de nadie pero tenemos que ser conscientes de que la presidenta se fue hace mucho tiempo".

Ha reclamado a Díaz "que pise la tierra y Andalucía" porque está la gestión está "paralizada" y ha denunciado que desde que se hizo balance del cumplimiento de los compromisos hace dos meses se han producido "cero propuestas" y la comunidad sigue "igual".

Además, ha criticado las propuestas de Díaz a nivel nacional sobre empleo juvenil en el proceso de primarias, ya que ha tachado de "demagógico y cínico" que quiera "exportar" el modelo andaluz al resto de España pese a tener un 54,1 % de paro juvenil.

Ha criticado que "lo primero con lo que se descuelgue sea una propuesta de recetas que no han servido" y ha asegurado que la socialista no tiene "solvencia" por sus políticas "fracasadas".

Crespo ha señalado que un 54,1 por ciento de desempleo juvenil en Andalucía según la EPA "no le dan posibilidades de hacer ninguna propuesta coherente y creíble para el resto de España".