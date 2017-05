Observatorio Económico prevé crecimiento del 2,8 % y creación 100.000 empleos

Sevilla, 16 may (EFE).- El Observatorio Económico de Andalucía ha mejorado las previsiones de la economía andaluza para 2017 y prevé un crecimiento del 2,8 % y la creación de unos 100.000 empleos.

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferrero, ha presentado hoy el informe de la economía andaluza del primer trimestre, realizado con el apoyo técnico de la Universidad Pablo de Olavide y con la colaboración de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, y en el que se han revisado al alza las perspectivas económicas para este año.

De hecho, en el primer trimestre de 2017 la economía andaluza ha intensificado su crecimiento respecto al último trimestre de 2016 y se estima que haya crecido un 0,8 %, una décima más de lo esperado.

Esta mejora económica se basa en el buen comportamiento de la demanda interna, especialmente del consumo tanto público como privado, y también en la externa gracias al vigor de las exportaciones y del sector turístico.

No obstante, Ferraro ha precisado que no hay que "caer en la autocomplacencia" porque hay incertidumbres sobre todo en el ámbito internacional y, además, Andalucía tiene retos como avanzar en la convergencia con la economía española, ya que no ha dejado de distanciarse en los últimos años y en 2016 el PIB regional creció cuatro décimas menos que el de España.

Según el presidente del Observatorio Económico de Andalucía, la comunidad andaluza necesita más empresas y más cualificadas y también requiere una mejor cualificación de los recursos humanos.

El profesor de la Universidad Pablo de Olavide Manuel Alejandro Hidalgo, que ha sido el encargado de presentar el informe, ha explicado que el consumo de las familias se ha empezado a recuperar en el primer trimestre de este año tras alcanzar un punto de inflexión en 2106.

El consumo público también muestra más dinamismo frente al comportamiento negativo de 2016, y la inversión pública se refleja en el crecimiento de la licitación en la comunidad andaluza del 265 % en tasa interanual hasta marzo, si bien el profesor ha precisado que es tan elevado porque se compara con mínimos históricos.

También la inversión privada repunta gracias a la mejora de la confianza de los inversores y en esta línea siguen un buen ritmo la matriculación de vehículos industriales, con un alza del 20 %, y el consumo de cemento, que recupera un tono positivo del 17 %, así como el mencionado repunte en la licitación.

Del lado de la oferta, los servicios mantienen la tendencia alcista mostrada en 2016, excepto los financieros, hostelería y comercio, estos últimos por el efecto del calendario al haber coincidido este año la Semana Santa en abril.

El informe constata la recuperación del sector de la construcción y de la industria, sobre todo por el empuje de las actividades manufactureras, ha señalado Manuel Alejandro Hidalgo.

Con esta positiva evolución, el Observatorio Económico pronostica un crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año del 0,9 % en Andalucía, una décima más que la estimada para el primero.

Asimismo, el informe analiza la evolución de la desigualdad en los hogares andaluces entre 2008 y 2015, que obedece a la caída de las rentas de los hogares y refleja que ha aumentado y sobre todo se ha concentrado en las familias con menores ingresos.