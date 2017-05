Málaga busca convencer a Banderas pues teme perder un "activo" para la ciudad

Málaga, 16 may (EFE).- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha dicho hoy que su "primera obligación es tratar de convencer" al actor Antonio Banderas de que dé marcha atrás en su renuncia al proyecto cultural y teatral en los antiguos cines Astoria, pues teme que se pierda "ese activo de cara a la ciudad".

Ha señalado a los periodistas su "sorpresa y dolor" tras la publicación de la misiva en la que Banderas renunciaba a continuar en el proyecto por los "insultos" y "el trato humillante" hacia la iniciativa, así que De la Torre verá "de qué manera se puede reconducir la situación", aunque grupos de la oposición se han mostrado de manera contraria.

De la Torre, que se ha puesto en contacto con el actor esta mañana vía SMS, ha manifestado que "no parece fácil" la reincorporación de Banderas a la iniciativa, aunque le transmitirá "que, por amor a la ciudad, hay que ser capaz de superar ese efecto negativo que algunos comentarios han podido causarle".

En este momento, "hay que ver hasta qué punto queda el proyecto afectado", si bien el alcalde ha afirmado que Málaga "ha gestionado adecuadamente el concurso, un concurso abierto, competitivo, transparente, en igualdad de condiciones, con sentido común, buena fe y con juego limpio".

"Si todo el mundo actuara así, no habría problemas. Todo el mundo es todo el mundo. No excluye a nadie", ha incidido para indicar que él no tiene "ningún empeño en que sea tal persona" la que lleve a cabo el proyecto de creación de un centro cultural en los antiguos cines Astoria, en pleno centro histórico de Málaga.

En la misma línea se ha mostrado el presidente de la Diputación, Elías Bendodo (PP), en una publicación en la red social Facebook, donde ha dicho estar entristecido y que pediría a Antonio Banderas "que reconsiderase su postura" pues es el "mejor embajador".

Para Bendodo, "que el actor fije su atención sobre una obra tan emblemática supone un lujo y una oportunidad que no podemos desperdiciar, por mucho que la oposición lo rechace".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente -en el que se integra IU-, Eduardo Zorrilla, ha desmentido esta mañana en rueda de prensa que se insultara a Antonio Banderas.

"Yo critico el proyecto, yo critico a la persona que pueda estar detrás, sea Banderas o sea quien sea, y sobre el proyecto hemos dicho y recalcamos que a nuestro juicio no era el proyecto que Málaga necesitaba ni merecía para ese espacio tan central, que no era un proyecto de interese general", ha incidido Zorrilla.

Ha apuntado que "presentar un proyecto que tenía que cambiar la normativa urbanística vigente no era lo adecuado. No se puede adecuar la norma general, la ley, a un caso particular. Era insostenible, no era viable y no era de interés general. Independientemente de quien lo firme y lo respalde".

El portavoz de Ciudadanos en la capital -socio de investidura del PP-, Juan Cassá, ha declarado que "lo que no puede ser es que por partidos irresponsables de la izquierda se vayan los inversores. Siempre por el mismo nicho de partidos políticos obsesionados con destruir, no con construir".

Cs, que promovió una moción para anular el concurso de adjudicación del proyecto -que no salió adelante-, no estaba "de acuerdo con que no fuera un concurso vinculante, porque se ha dado una idea y ahora entra lo que entra, las suspicacias. Nada más que por eso. Fue un posicionamiento político valiente".