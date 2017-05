Junta expresa su respeto a resolución que aparta al juez Izquierdo caso ERE

Sevilla, 16 may (EFE).- El Gobierno andaluz ha expresado hoy su "respeto" a la resolución de la Audiencia de Sevilla por la que el juez Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta, no formará parte del tribunal que juzgará la pieza política de los ERE, tras prosperar la recusación presentada por el PP y Manos Limpias.

"Siempre mantenemos una actitud prudente, de respeto escrupuloso a todas las decisiones que se adopten en el ámbito de la Justicia", ha señalado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, al ser preguntado sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha recalcado que el Ejecutivo andaluz "respeta" todas las decisiones judiciales, tanto aquellas con las que están de acuerdo como las que no, pues "esa es la manera de defender la separación de poderes".

"Por tanto, respeto siempre y colaboración con la Justicia", ha zanjado.

El juez Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía, no formará parte del tribunal que juzgará la pieza política de los ERE, en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tras prosperar la recusación presentada por el PP y Manos Limpias.

Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia en Andalucía entre los años 2008 y 2014, ha sido apartado del caso en virtud de el artículo 219, apartado 10, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que se refiere a "tener interés directo o indirecto en la causa o pleito", según la resolución de la sección tercera de la Audiencia de Sevilla.