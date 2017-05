Moya aboga por "despedirse bien de la temporada en Puente Genil"

Córdoba, 15 may (EFE).- El central del Ángel Ximénez-Avia Nacho Moya dijo que el pasado sábado el equipo "dio la cara en Barcelona", donde destacó que "no se perdió por más de diez goles" (37-29), y que ahora "toca despedirse bien de la temporada" en Puente Genil (Córdoba), en la penúltima jornada, "para completar un buen año".

Moya afirmó este lunes a Efe que el resultado logrado en el Palau Blaugrana fue "reconstituyente para afrontar bien los dos últimos partidos que restan", ya que, a pesar de la derrota, el rival, "uno de los mejores equipos de Europa", nunca se fue "claramente en el marcador, y eso ayuda moralmente".

Para la recta final de la Liga Asobal, el jugador del Ángel Ximénez indicó que "la mentalidad es ganar los dos partidos" que quedan, el primero este sábado en Puente Genil ante el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca y el último en Benidorm (Alicante), con el fin de "optar a la octava plaza".

"No dependemos de nosotros mismos, pero si los demás no aprovechan su oportunidad, podría ser nuestra. También hay que ganar con el objetivo de que no nos cojan los que vienen por abajo", apuntó Moya.

Añadió que la idea es, como mínimo, "mejorar la décima" posición actual, que hasta ahora es la mejor de los andaluces en la Asobal, y también los veinticuatro puntos con los que acabaron la liga hace dos años, algo que es factible al sumar actualmente veintitrés.

Además, el jugador malagueño comentó que "hay que despedirse con un buen sabor de boca ante la afición", en una temporada que, a su juicio, se jugó "a tirones", porque hubo partidos que no ganaron y en los que tuvieron "la sensación" de que podían haberlo hecho.

Precisamente, la trayectoria del Ángel Ximénez ha sido la contraria a la de su próximo rival, un Cuenca que es la "revelación" de la temporada, según Moya, "gracias a su alta regularidad".

Admitió que esta condición "le faltó" al conjunto cordobés, ya que los conquenses "no tuvieron bajones de cinco o seis partidos sin ganar", por lo que "se han visto en la parte de arriba y llevan una temporada impresionante".

Aún así, subrayó que el equipo pontanense está ahora "a un buen nivel" y que, "aunque será un partido difícil", él apostaría por que van a ganar al estar "con bastante confianza".

Nacho Moya superó ante el Barcelona Lassa los doscientos 200 encuentros en la Liga Asobal, en la que se inició en Antequera y continúo con el Puerto Sagunto para pasar por Rumanía antes de llegar a Puente Genil.

Sobre esta cifra, el malagueño comentó que ya son "muchos partidos" a sus 28 años, aunque desea "seguir creciendo" con un Ángel Ximénez con el que renovó hace dos semanas para afrontar su quinta temporada con los pontanenses.