Anguita lamenta la pérdida de movilización en país con un ladrón "cada día"

Córdoba, 15 may (EFE).- El fundador del Frente Cívico Somos Mayoría, el excoordinador federal de IU Julio Anguita, ha lamentado hoy, seis años después del movimiento 15M, que se "haya perdido la movilización frente a una especie de acomodación", en un país en el que "cada día sale un ladrón de alto copete".

En declaraciones a Efe en Córdoba, donde ha asistido a una movilización ciudadana convocada por Frente Cívico con el lema "por la justicia y contra la corrupción" y que ha sido secundada "en una treintena de ciudades de toda España", Anguita ha apelado a la necesidad de que la ciudadanía española "tome conciencia de que está siendo robada" y que "se decida a salir a la calle, en vez de criticar en los bares y en las peñas con los amigos".

Seis años después del 15M, el que fuera líder de IU ha lamentado que se haya perdido "movilización" en pos de "una especie de acomodación" entre la gente que prefiere "poner verde a los políticos" en el bar, en vez de "salir a la calle", todo ello en un país en el que, según ha indicado, "cada día sale un ladrón" nuevo, y "algunos han sido ministros o presidentes regionales".

"Si la gente ocupase las calles pacíficamente y fuese consecuente, se acababa con ello, porque además esto es un mal que, o lo arranca la ciudadanía, o no tendrá más remedio que protestar mientras ve como incluso los delincuentes blasonan de haber robado", ha criticado Anguita, quien ha añadido que muchos de éstos "no pisan la cárcel y otros no la van a pisar, entre recursos, injerencias políticas, indultos o amnistías".

Frente a ello, ha llamado a la movilización ciudadana, capaz de combatir el refrán tan español de que "quien calla otorga".

"Yo como ciudadano normal, por lo menos con mi voto, con mi silencio, no roban. Que se aplique el cuento la gente", ha concluido el fundador del Frente Cívico.

En la convocatoria de hoy, celebrada frente a la Subdelegación del Gobierno, se han reunido casi medio millar de personas, incluidos líderes regionales como el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maillo, y el diputado nacional de Podemos por Córdoba, Manuel Monereo.