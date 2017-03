Regantes denuncian retraso en trasvase 4,99 hm3 que impide cierre 130 pozos

Huelva, 17 mar (EFE).- Regantes del entorno de Doñana han lamentado hoy la demora en la puesta en marcha por completo del trasvase de 4,99 hm3 a la cuenca del Guadalquivir lo que impide que se estén pudieron regar un total de 360 hectáreas y, por consiguiente, el cierre de 130 pozos alegales más en la zona.

En rueda de prensa, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, ha indicado que "hay agricultores que, a pesar de estar el trasvase de 4,99 hm3 en marcha, estar incluido su terreno en el proyecto inicial del trasvase, formar parte del Plan de la Corona Norte y ser de regadío esta campaña no está pudiendo regar".

Picón ha lamentado que "se juegue con los agricultores y la economía de la provincia, diciéndonos antes de empezar la campaña que no habría problemas con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del trasvase, que era cuestión de días que llegara la solución, pero han pasado seis meses desde el anuncio de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ante los medios y no tenemos nada".

El presidente de la Plataforma ha recordado que la puesta en marcha del trasvase por completo supondrá el cierre de 130 pozos más "y que 360 hectáreas reciban agua superficial, con la tranquilidad y seguridad que supone para estos agricultores".

Por otro lado, la Plataforma ha lamentado que el PP se haya abstenido en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en la votación a la Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno central que tramite la transferencia de 15 hm3 al Condado.

"Nos parece increíble que se pongan por delante los intereses de los partidos, en este caso votar en contra a un texto que presenta el PSOE, antes que el beneficio para los ciudadanos"; vVotaron a favor PSOE y Ciudadanos, PP se abstuvo y Podemos votó en contra.

Otro de los temas expuestos ha sido la falta de compromiso con los agricultores que aún esperan las concesiones de agua, anunciadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el pasado mes de septiembre.

"Nos pidieron que creáramos la Comunidad de Regantes Condado para poder gestionar esta agua y eso hicimos; e incluso el Instituto Geológico Minero de España (IGME) anunció que se podía extraer esta agua sin poner en peligro el acuífero, y así lo anunció la CHG, pero nosotros seguimos esperando".

"No estamos pidiendo nada que no sea posible. Queremos estabilidad y seguridad para el sector económico más destacado de la provincia" ya que, según ha argumentado Picón, "no vamos a poder terminar la campaña porque no tenemos agua".