Feijóo reprocha a Susana Díaz que tenga la cabeza en Madrid y no en Andalucía

Málaga, 17 mar (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho hoy, en alusión a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que esta comunidad no puede ser "un trampolín para llegar a ninguna parte" y que, para que su tierra progrese, "hay que tener la cabeza aquí y no en Madrid".

Durante su intervención en el XV Congreso Regional del PP-A, Núñez Feijóo ha mantenido que, quien gobierne en Andalucía, debe tener la cabeza ocupada en sus ocho millones de habitantes "y no en un socialista vasco o madrileño", en referencia a los candidatos a la secretaría general del PSOE, Patxi López y Pedro Sánchez.

"Para que esta tierra progrese hay que tener la cabeza aquí y no en Madrid", ha sostenido el presidente gallego, que ha acusado a Díaz de no haber gestionado la comunidad andaluza con responsabilidad, "ni en época de bonanza económica, ni en época de crisis".

En su opinión, Andalucía no es "un trampolín para llegar a ninguna parte", ni tampoco "una plataforma" para auparse a otro destino, dado que ninguna comunidad autónoma puede ser "un medio para conseguir otro fin", ha añadido.

Núñez Feijóo también ha repasado su labor como presidente autonómico y ha asegurado que ha tenido que decir muchas veces que no a los gallegos para ahora poder decirles que sí, en su obligación de contarles la verdad y ante las máximas de que no se puede gastar lo que no se tiene y de que se ha de pagar lo que se debe.

"Hoy Galicia es solvente, no ha necesitado del dinero del conjunto de los españoles, atiende los pagos con el dinero que ingresa, está creando empleo, exportando más que nunca y rebajando los impuestos más que nunca", ha subrayado.

En contraposición, ha proseguido con que no tiene "ningún sentido" que una tierra tan rica como Andalucía tenga el doble de paro y de deuda pública que Galicia.

Frente a esta situación, Andalucía merece bienestar para el conjunto de sus ciudadanos y no solo para los militantes del PSOE andaluz, ha añadido Núñez Feijóo, quien cree más necesario que nunca un cambio de rumbo con un presidente al frente como Juanma Moreno, que sepa gestionar bien y "devuelva la sonrisa" a esta comunidad.

Respecto al Congreso Regional del PP andaluz, ha dicho precisamente que lo más importante no será la reelección de Moreno como líder sino que, de aquí, saldrá el próximo presidente de la Junta de Andalucía.

También ha tenido palabras de recuerdo para el fundador del partido, Manuel Fraga, y ha destacado que hayan sido precisamente dos ministros de Empleo andaluces, Javier Arenas en su momento y ahora Fátima Báñez, los que más trabajo han creado en España.