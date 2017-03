Feijóo: Rajoy suprimiría impuesto de sucesiones si Andalucía renunciara a él

Málaga, 17 mar (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido hoy a la propuesta de la presienta andaluza, Susana Díaz, de renunciar a gestionar el impuesto de sucesiones y ha asegurado que este "sería un buena planteamiento" porque lo que haría el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sería suprimirlo.

No obstante, ha apostillado al mismo tiempo que el hecho de que los andaluces no pagaran el referido impuesto no debería implicar que, por ejemplo, los gallegos tuvieran que hacerlo por ellos.

"Queremos que los andaluces no paguen el impuesto, pero no que los gallegos tengamos que pagar el impuesto de sucesiones de los andaluces", ha sentenciado Feijóo durante su intervención en el XV Congreso Regional del PP andaluz.

El presidente gallego, que ha sido especialmente crítico con la gestión del Gobierno de Díaz, ha lamentado que las familias andaluzas tengan que cambiar de domicilio para intentar heredar.

En contraste, ha destacado que el 99 por ciento de los gallegos no tenga que pagar el impuesto de sucesiones y que en su comunidad tampoco se paguen tributos en el ámbito rural, algo que también podría hacerse en el caso de Andalucía.