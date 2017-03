El Betis, a sellar la permanencia y Osasuna a apurar sus remotas opciones

Sevilla/Pamplona, 17 mar (EFE).- Betis y Osasuna dirimirán este sábado en el Benito Villamarín (20.45 horas) un duelo de necesidades en el que los locales buscarán los tres puntos que les permitan casi sellar virtualmente su permanencia en Primera y los navarros, apurar una de sus últimas y remotas opciones para ello.

Los de Víctor Sánchez, a nueve puntos de los puestos de descenso, querrán corroborar ante los suyos en forma de victoria la buena imagen ofrecida hace una semana en el 'Bernabéu' (2-1), y lo harán ante un equipo que lleva toda una vuelta sin ganar un partido desde que en la primera le ganó al Éibar a domicilio (2-3).

El Betis, por su parte, y ante un Osasuna que viene de empatar en El Sadar ante el conjunto eibarrés, no gana en casa desde que lo hizo el pasado 8 de enero ante el Leganés (2-0), perdió en su última comparecencia ante la Real Sociedad (2-3) y necesita como agua de mayo tres puntos que premien a los suyos y su irreductible fidelidad, y apuntalen además sus opciones de permanencia.

Para ello, Víctor Sánchez cuenta a su disposición con la totalidad de su plantilla con la excepción del lateral diestro italiano Cristiano Piccini, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y que podría ser suplido en su posición por el canterano Rafa Navarro.

El resto del equipo podría ser el mismo que a punto estuvo de puntuar en el Santiago Bernabéu y que estaría basado en la clásica defensa de tres centrales -Mandi, Pezzella y Tosca-, el danés Riza Durmisi en el lateral izquierdo; un mediocampo formado por el serbio Darko Brasanac, Rubén Pardo y Dani Ceballos; y la pareja atacante compuesta por Rubén Castro y el paraguayo Tonny Sanabria.

Al contar con la casi totalidad de la plantilla a su disposición, Víctor podría plantearse alternativas como la de dar entrada en el centro del campo a uno de los pesos pesados del equipo, el brasileño Petros dos Santos, aunque las buenas sensaciones del Bernabéu hacen prever que las alineaciones de salida difieran en poco.

En punta, Sanabria se ha reencontrado con el gol y anotado en los últimos partidos ante Málaga, Real Sociedad y Real Madrid, y de su acierto dependerán muchas de las opciones de victoria del Betis ante Osasuna junto al renacimiento de Rubén Castro y el mantenimiento del buen estado de forma en la creación de Dani Ceballos.

Víctor ha sido ratificado esta misma semana para la próxima temporada por el director deportivo, Miguel Montes Torrecilla, quien pese haber puesto las "sensaciones" por encima de los resultados, deberá convenir con la totalidad del beticismo de la urgencia de puntos para lograr la sensación tranquila de la permanencia.

El propio Betis lo subrayaba esta semana en su cuenta de twitter, que el objetivo es "repetir la imagen del Bernabéu y volver a conseguir una victoria en casa".

Osasuna quiere quitarse presión por las escasas opciones de permanencia, aunque la plantilla 'rojilla' no se rinde a pesar de sus nefastos números.

El conjunto pamplonés cortó el lunes ante el Eibar una racha de seis derrotas consecutivas al empatar en El Sadar, aunque sigue colista con una sola victoria en toda la temporada en Liga y suma toda un vuelta sin vencer (19 encuentros).

La junta directiva navarra anunció además antes del partido contra el Eibar que ya prepara la próxima temporada en Segunda División, lo que puede liberar de tensión a un equipo especialmente pobre en defensa, aunque el lunes consiguió encajar solo un gol después de seis jornadas con más de tres goles de media en contra.

Osasuna se mide al Betis con las bajas de los lesionados Alex Berenguer, Tano Bonnín, Javier Flaño, Didier Digard y Miguel Flaño, mientras que Fausto Tienza tampoco viaja al no estar al cien por cien tras una lesión muscular.

El entrenador osasunista, Petar Vasiljevic, cuya marcha pidió la afición 'rojilla' el lunes en El Sadar, ha preparado el partido del Benito Villamarín con un último entrenamiento a puerta cerrada en el estadio pamplonés.

El técnico serbio, que solo ha logrado cuatro empates en once jornadas, no ha desvelado el equipo titular, aunque ha apuntado que jugará con un sistema de cuatro defensas y que no realizará muchos cambios, si bien se espera la novedad de Carlos Clerc en el lateral izquierdo.

Alineaciones probables:

Betis: Adán; Rafa Navarro, Mandi, Pezzella, Tosca, Durmisi; Brasanac, Rubén Pardo, Dani Ceballos; Rubén Castro y Tonny Sanabria.

Osasuna: Sirigu; Aitor Buñuel, Oier, Vujadinovic, Clerc; Raoul Loé, Causic; Jaime, Roberto Torres, Kenan; y Sergio León.

Árbitro: Alfonso Álvarez Izquierdo (Comité Catalán)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 20.45.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Real Betis (14º, 28 puntos) Osasuna (20º, 11 puntos)

La clave: El acierto goleador del Betis para convertir en puntos la buena imagen del Bernabéu ante las urgencias de un Osasuna que apura sus remotas opciones de permanecer en Primera División.

El dato: El Osasuna sólo ha ganado cuatro de los treinta y dos partidos oficiales que ha disputado en el 'Benito Villamarín y la última vez que lo hizo fue en enero de 2014 (1-2).

La frase:

Dani Ceballos, '10' del Betis, en su cuenta de twitter: "Sólo nos vale GANAR y volver a GANAR"

El entorno: El Betis llenará el Benito Villamarín después de que una campaña de promoción lograra el pasado martes que se agotara la totalidad del aforo.