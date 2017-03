Agné: "Si dejamos jugar al Sevilla Atlético nos puede complicar la vida"

Zaragoza, 17 mar (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Raúl Agné, ha declarado hoy que si dejan jugar a su rival de mañana en el estadio de La Romareda, el Sevilla Atlético, les puede complicar la vida.

"Son chicos muy jóvenes que veremos en Primera. Son buenos pero en casa nos tenemos que hacer fuertes y sacar los tres puntos", ha indicado el técnico zaragocista, que ha añadido que el filial del Sevilla es un rival "atrevido, con jugadores buenos, veloces, técnicamente con buenos pies" y que el objetivo del conjunto maño debe ser "intentar quitarles la pelota y que no hagan su partido" porque, ha explicado, "todos sabemos que los filiales son capaces de lo mejor y de lo peor".

Para el preparador de Mequinenza (Zaragoza), el tópico del partido a partido es lo más importante en la situación en la que se encuentra su equipo al ser preguntado por si debe luchar ahora por no descender.

"Hace un par de semanas dije que estábamos mas cerca de abajo que de arriba y si ganas te alejas de abajo y te acercas arriba", ha apuntado Agné que ha añadido que el Real Zaragoza necesita ganar "para coger autoestima y para escalar posiciones" y por eso ha catalogado los tres puntos en juego como "muy importantes".

Igualmente ha recordado que la derrota de la pasada jornada contra el Córdoba ha sido "la más dura" y la que más le costado digerir porque era la victoria que más cerca habían tenido.

"Ahora hay que levantarse y ganar al Sevilla. Lo que hay que hacer es luchar y no parar", ha pedido.

El entrenador del conjunto maño considera que la sanción de dos partidos con los que ha sido castigado tras su expulsión en la pasada jornada es "muy injusta".

"A los entrenadores solo nos falta que se nos persiga desde abajo. Acepto el error arbitral, lo que me cuesta entender es que el cuarto árbitro tenga la potestad de decir que me tienen que expulsar por un penalti que es penalti y expulsión del rival al decir que entré en el campo. Además no solo es la expulsión sino que no puedes estar en el vestuario como si fueras un delincuente", ha lamentado Raúl Agné.