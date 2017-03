Patxi López afirma que "no le preocupan" precandidatos Sánchez y Díaz

Sevilla/Logroño, 16 mar (EFE).- El precandidato a la secretaría general del PSOE y exlehendakari Patxi López ha afirmado hoy que "no le preocupan" los otros precandidatos Pedro Sánchez y Susana Díaz.

En declaraciones a los periodistas en Logroño, antes de reunirse con unos 200 militantes del PSOE riojano, López ha dicho de Pedro Sánchez y Susana Díaz: "me alegro de que ahora ya estén, como se suele decir, todas las cartas encima de la mesa y que podamos contrastar ideas y propuestas".

"Y que podamos, incluso, hacer debates, que me gustaría que los hubiera porque la militancia podrá tener toda la información de lo que pretendemos y planteamos cada uno de nosotros y elegir con absoluta libertad", ha asegurado.

López está convencido de que la militancia quiere "dejar atrás la etapa de la división en el PSOE, el enfrentamiento entre socialistas" y desea "un partido unido, en el que se integren diferentes ideas, sensibilidades y propuestas para tener una dirección compartida".

Ha recalcado que cada vez está "más animado y confiando" en que lo que defiende es lo que quiere la "inmensa" mayoría de los militantes socialistas.

López ha asegurado que "bienvenida sea" la propuesta de la gestora del PSOE a los precandidatos de las primarias a la Secretaría General de abrir dos cuentas corrientes para la financiación de la campaña de cada uno de ellos, a las que tendrían acceso y titularidad compartida con el gerente del partido.

Respeto a "las cuestiones que tienen que ver con la financiación de este proceso interno, cuanta más transparencia, cuanto más nos ajustemos a lo que exige de los partidos políticos la Ley de Partidos, mejor", ha dicho; por lo tanto, "esa propuesta, bienvenida sea".

También ha afirmado que hay "una serie de cuestiones que la gestora y los candidatos tenemos que poner encima de la mesa" y ha incidido en que "no tengo ninguna duda del censo y de los compañeros que trabajan en ese departamento desde hace muchos años", por lo que ha subrayado que sabe "seguro que el censo será el oficial, depurado, el que todos tendremos que manejar: confío plenamente en eso".

En relación con la votación telemática, ha afirmado que algunos países retroceden sobre este asunto porque "lo fundamental es garantizar la limpieza del proceso y poner todas las controles para que no haya problemas con este tipo de votación" y, "si no es seguro, mejor no lo hagamos", pero "no tengo problema en que sea así".

"Este es un debate sobre propuestas y modelos, no debiéramos hacer un debate sobre el procedimiento y mucho menos sembrar dudas sobre este procedimiento, que estoy convencido de que será el que tenemos que hacer con toda limpieza", ha resaltado.