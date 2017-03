UFP exige más colaboración con Marruecos para control menores marroquíes

Ceuta, 16 mar (EFE).- El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) ha exigido más colaboración con Marruecos por la presencia en la ciudad de unos 200 menores procedentes de ese país y que están viviendo en el centro de acogida de La Esperanza.

En un comunicado, el sindicato ha dicho que viene advirtiendo del "problema existente en la ciudad con algunos miembros del colectivo de los menores extranjeros no acompañados", añadiendo que "no es cuestión de criminalizar a todo un colectivo pero no podemos obviar la existencia de menores que se encuentran abandonados todo el día en la calle sin control alguno y cometiendo toda clase de delitos".

El sindicato dice que estos menores se convierten "en delincuentes en potencia, autores de robos con fuerza, robos con violencia, abusos sexuales y este último homicidio", en relación a la muerte de un joven de 20 años que murió el pasado viernes asesinado presuntamente por tres menores marroquíes.

El sindicato lamenta que "nos han tachado de alarmistas, xenófobos, racistas a quienes hemos solicitado más seguridad y control sobre estos menores", reiterando que "es imprescindible que se intensifique la colaboración con Marruecos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para reducir al máximo la entrada de menores Extranjeros no acompañados y que se cumplan los acuerdos del año 2013 con el país vecino".

En este sentido, la UFP afirma que "hay que proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los mecanismos legales necesarios para prevenir la entrada de menores extranjeros susceptibles de ser abandonados, intensificando los controles sobre los mismos en el acceso a nuestro país".

Por ello, exige una vez más al Gobierno de la Ciudad que "ejerza la tutela de los menores extranjeros con firmeza, que cumpla con las obligaciones que le atribuye la Ley en este ámbito y dé, una solución urgente que ataje de raíz el problema" estos menores.

Para la UFP, el objetivo prioritario del Gobierno debe ser, "ofrecer a estos menores un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que estos puedan reorientar las deficiencias que han caracterizado su comportamiento delictivo y antisocial".