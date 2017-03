Dimite un edil del PP de Mijas tras denunciarse intento de compra a Podemos

Málaga, 16 mar (EFE).- El concejal del PP en Mijas (Málaga) Santiago Martín ha dimitido hoy del cargo tras denunciar el edil de "Costa del Sol Sí Puede" (CSSP) e integrante de Podemos Francisco Martínez el supuesto ofrecimiento de un trabajo por los populares a cambio de apoyar una moción de censura en este Ayuntamiento.

Martín asegura en un comunicado que "en ningún momento" ofreció "un trabajo a cambio de su apoyo en una moción de censura" en la localidad -donde gobierna Ciudadanos con el PSOE- y deja su puesto "para no perjudicar al partido" y defenderse en los tribunales de lo que califica como "montaje orquestado por Martínez".

Según una información publicada hoy por el diario SUR, Santiago Martín participa en unas conversaciones que reproduce el periódico en las que éste dice a Martínez: "Curro, no me falles, tío. No me falles en el sentido de que yo contigo no he hablado nada. Te garantizo los próximos cuatro años en el club La Costa".

El rotativo indica que Martín recogió al concejal de Podemos en un aparcamiento solitario y lo llevó hasta el despacho del edil del PP y exalcalde Ángel Nozal.

Santiago Martín ha señalado que dimite "voluntariamente" y que no ofreció ningún puesto a cambio de que apoyara una moción de censura.

"No tiene sentido porque con su voto no hacíamos nada (11+1+0), no sumaríamos los trece de la mayoría absoluta. Martínez me ha engañado y yo siempre he actuado de buena fe. Ahora me defenderé sin la presión mediática de la política", ha afirmado Martín.

Añade que su renuncia la ha comunicado al presidente provincial del PP en Málaga, Elías Bendodo, y que Martínez -portavoz de Costa del Sol Sí Puede Tic Tac (CSSPTT)-, "ya no tiene argumentos para continuar con el montaje descarado que ha orquestado".

"Fue Francisco Martínez quien me pidió primero la reunión que luego celebramos el pasado martes", manifiesta Santiago Martín, que comenta que accedió al encuentro pese a saber que, aunque hablaran de una moción de censura, "sería totalmente inviable" al no sumar trece votos.

Cree que "ha tergiversado todo y ha aportado las grabaciones de forma interesada para construir un relato que le favoreciera".

Martín explica que durante el viaje de vuelta en su coche Martínez le comentó "reiteradamente que su situación financiera era muy mala, que tenía muchas deudas y que le asustaba su vida laboral una vez concluyera el mandato municipal".

En este sentido, manifiesta que, "al pasar por delante de la citada empresa, que se ve desde la A-7", le ofreció "a título personal y como muestra de respeto, ayudarle a conseguir un trabajo en la referida compañía".

"Si llego a pasar por delante de otra, posiblemente hubiera hecho lo mismo con tal de tranquilizarlo. Que le haya dado la vuelta de esta manera da muestra del montaje tal vil que ha fabricado para perjudicar a mi partido", ha dicho tras aseverar que es "una persona íntegra y de probada reputación".

Santiago Martín indica que "en ningún momento ha habido ánimo de lucro" en sus acciones como concejal y que "nadie en el PP, ni a nivel local ni autonómico" le ordenó que negociara moción de censura alguna.

Sobre la reunión con los ediles del PP Nozal y Martín, Francisco Martínez aseguró que se pidió su colaboración para llevar a cabo una moción de censura contra el alcalde, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), a cambio del "puesto de trabajo".

Martínez lo consideró "un caso gravísimo en el que se ha intentado chantajear a un cargo público para asaltar la alcaldía del municipio" y añadió que el PP "ha sobrepasado los límites de la legalidad", por lo que lo pone en conocimiento de la Fiscalía.

El alcalde planteó ayer que si se contrastaba esta información exigía la dimisión de Nozal y que el presidente del PP de Málaga lo aparte "de una vez por todas de la vida pública".

Este asunto llegó a oídos del líder de la formación naranja, Albert Rivera, que visita hoy Mijas y que comentó en Twitter: "El PP intentando comprar al concejal de Podemos para gobernar juntos y quitarle la alcaldía a Ciudadanos en Mijas".