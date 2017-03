Díaz pide apoyo Cámara para lograr Corredor Mediterráneo llegue a Algeciras

Sevilla, 16 mar (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido hoy el apoyo "unánime" del Parlamento para hacer "presión" y conseguir que el Corredor Mediterráneo llegue a Algeciras porque "no es de recibo" que sólo se hayan destinado 50 millones de euros para este tramo "y aún no se haya gastado un duro".

"Es una obra fundamental que necesitaría el firme compromiso de todos", ha dicho la jefa del Gobierno andaluz durante la sesión parlamentaria de control al ejecutivo, en la que ha respondido a una pregunta de Ciudadanos sobre el Corredor Mediterráneo.

El líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha defendido que el corredor ferroviario es "fundamental" para la economía y para "vertebrar" el territorio, y ha achacado la situación de parálisis a la "confrontación" política, tras lo que ha pedido a Díaz que defienda "con energía" este proyecto ante la Conferencia de Presidentes y, al mismo tiempo, que impulse las obras que son competencia de la Junta.

Díaz ha asegurado que no es "un problema de confrontación", sino de falta de "sensibilidad" del Gobierno de la nación, que "no entiende que es un proyecto de justicia para Andalucía".

Sin embargo, el dirigente de Ciudadanos ha recordado que han pasado 30 años desde que se inició el primer tramo del corredor porque "cuando llegó a la frontera con España se produjeron los problemas por la confrontación política entre territorios".

"Felipe González ya dijo que si queríamos que el corredor llegara a Algeciras iba a tener que empezar por Algeciras o no llegaría, y llevamos treinta años esperando", ha lamentado Marín, que ha subrayado que una obra de infraestructura no debería ser "moneda de cambio" respecto a apoyos políticos.

Según el líder de Ciudadanos, ni con el PSOE ni con el PP se han incentivado estas obras de infraestructura, pese a que hay cuatro comunidades autónomas afectadas que generan globalmente el 50 % de las exportaciones de este país.

La presidenta de la Junta ha señalado que "no es de recibo" que siendo una obra calificada como "prioritaria" por la Comisión Europea, sólo se hayan destinado 50 millones de euros para el tramo Algeciras-Bobadilla, de los que no se ha ejecutado absolutamente nada, y ha lamentado que de Almería "ni se hable".

"Es una obra fundamental por la actividad económica, para la actividad logística de los puertos, el tráfico de mercancías y la necesidad de crear empresas", ha recalcado Díaz, que ha insistido en que se necesita el "firme compromiso de todos".

Ha asegurado que en sus dos visitas a Bruselas como presidenta de la Junta, las autoridades comunitarias le ratificaron que "lo que faltaba era la voluntad del Gobierno de España", tras lo que ha dicho que espera que "se tome en serio, cuanto antes, la necesidad real de que el corredor no se quede en Murcia y llegue hasta Andalucía".

Ha recordado que Andalucía cuenta con dos de los puertos que más están creciendo en el conjunto del país, en referencia a los de Huelva y Algeciras, y ha insistido en que es "urgente" que el corredor ferroviario llegue hasta el puerto algecireño.

"Es una cuestión de sensibilidad y de justicia", ha remarcado Díaz, que ha recalcado que la Comisión Europea sí ha mostrado su "compromiso" y los recursos, pero falta la "voluntad" del Gobierno de la nación.

Aunque el Corredor Mediterráneo era el objeto de la pregunta, el líder de Ciudadanos dedicó gran parte de su primera intervención a expresar sus quejas por las limitaciones del reglamento de la Cámara, que impide que puedan modificar sus preguntas a la presidenta para introducir cuestiones de actualidad.

"Es una asignatura pendiente de este Parlamento", ha opinado Marín tras señalar que en la última semana han sucedido muchas cosas sobre las que le hubiera gustado preguntarle hoy.

"Y no me refiero a preguntarle sobre su futuro, que no se me ocurriría porque es cosa suya", ha aclarado el líder de la formación naranja antes de puntualizar que le hubiera gustado hablar de los últimos acontecimientos relacionados con el Impuesto de Sucesiones.

Díaz ha replicado que no le corresponde al gobierno esta cuestión, pues para ello están los grupos parlamentarios: para "adaptar el reglamento a las necesidades que vayan detectando", aunque ha asegurado que todo lo que sea "transparencia" le parece bien.

Y sobre las alusiones de Marín al Impuesto de Sucesiones, ha dicho que el Gobierno andaluz cree en un sistema fiscal "progresivo y justo" en el que "quien más tiene pague más", tras lo que ha considerado que en los cálculos de Ciudadanos sobre este tributo hay "más voluntarismo que realidad".