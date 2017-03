Concejal Podemos lleva al fiscal ediles PP por intento compra y se querellan

Málaga, 16 mar (EFE).- El concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) en Mijas (Málaga) e integrante de Podemos Francisco Martínez ha denunciado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto intento de compra por parte de ediles del PP y el presidente local popular y concejal, Ángel Nozal, se ha querellado contra él.

El denunciante había dado a conocer el supuesto ofrecimiento de un puesto de trabajo por parte del PP a cambio de que apoyara una moción de censura en el Ayuntamiento de esta ciudad, cuya Alcaldía recae en Ciudadanos en un gobierno de coalición con el PSOE.

Martínez ha asegurado a Efe que ha presentado denuncia en Anticorrupción contra los ediles del PP Nozal y Santiago Martín -que hoy ha dimitido- por la presunta comisión de los delitos de amenazas, coacciones, tentativa de cohecho y tráfico de influencias y que aporta la grabación que efectuó de una conversación con ellos.

El concejal de Podemos ratifica las informaciones periodísticas de ayer y hoy sobre el intento de compra y el contenido de la conversación y espera la actuación de las autoridades y que el PP provincial destituya "fulminantemente" a Nozal.

Francisco Martínez pide que Ciudadanos "revise" su posición en la Diputación de Málaga, "donde sostiene al PP", y su pacto de gobierno en la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental.

Ha señalado que la diputada provincial del PP Lourdes Burgos estaba en el despacho de Nozal como vicepresidente primero de la Mancomunidad cuando él llegó y que ella "sabía que tenía una reunión con él".

También ha añadido que, "debido al clima de entendimiento entre ella y Nozal, le enviaron mensajes" para que Martínez fuera haciendo preguntas en los plenos de Mijas "e ir justificando una posible moción de censura".

Ha explicado que el pacto que se produjo en Mijas tras las elecciones municipales, por el que once ediles del PP hacían alcalde al representante de Ciudadanos, fue para que -a su vez- este grupo apoyara a los populares en la Diputación porque -a su juicio- "si no no se entiende" dado que Ciudadanos solo tiene cinco concejales.

Aunque ha vivido esta situación desde después de los comicios del 2015, Martínez ha comentado que lo denuncia ahora porque se produce la "amenaza en lo personal".

En este sentido, precisa que le amenazaron con denunciarle en base a una sentencia del Tribunal Constitucional para anular un acuerdo plenario sobre el régimen de dedicación exclusiva de todos los portavoces de la oposición de Mijas, por la que Francisco Martínez tendría que devolver el dinero cobrado como tal.

"Lo repetían una y otra vez: 'si no haces la moción te voy a tener que denunciar y vas a tener que pagar'; lo decía Santiago Martín", indica Martínez, que recuerda que lo cobrado por dedicación exclusiva cuenta con informes favorables del interventor y el secretario municipales.

Francisco Martínez decidirá si va más allá de la denuncia en Anticorrupción y formula una querella por unos "hechos gravísimos".

Por su parte, Ángel Nozal ha anunciado en un comunicado que ha presentado una querella en un juzgado de Fuengirola (Málaga) contra Martínez por un presunto delito de calumnias con publicidad y que lo lleva a los tribunales "para que éste demuestre las acusaciones realizadas públicamente sobre una inexistente compra de voluntades".

El concejal del PP considera que Francisco Martínez "ha orquestado un montaje con la única intención de dañar la imagen de Nozal" y que es "inexistente" la negociación de una moción de censura.

Pide al juez que llame a declarar a Martínez en calidad de investigado y dice que este con sus declaraciones le imputa "hechos constitutivos de delito, como es el supuesto cohecho consistente en ofrecer un supuesto apoyo a una moción de censura".

Expone que "ha tramado un plan perfectamente meditado y con el específico dolo de dar apariencia y credibilidad a su ataque" y que "concertó a través del concejal del PP, Santiago Martín -el cual fue igualmente manipulado- una cita con el querellante".