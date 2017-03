Cámara muestra su apoyo al sector de la estiba y pide diálogo y negociación

Sevilla, 16 mar (EFE).- El Parlamento andaluz ha trasladado hoy en una iniciativa de Podemos su apoyo al sector de la estiba y ha reclamado que se abra una mesa de diálogo y negociación a cuatro bandas entre el Gobierno, los partidos de la oposición, los representantes de las empresas y los trabajadores afectados.

La Cámara autonómica defiende también que se consensúe de esta forma un nuevo decreto ley que compatibilice la sentencia europea con la subrogación de los trabajadores sin pérdida de derechos, punto que ha contado con el único rechazo del PP.

Además, se reclaman programas de apoyo a la reordenación del sector de la estiba y que se incluye en el nuevo decreto un proceso formativo específico que garantice la prestación del servicio.

Los portavoces del PSOE, Podemos e IU han aprovechado su intervención en este debate para celebrar la derogación en el Congreso del real decreto-ley de reforma del régimen laboral de los estibadores.

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha indicado que esta iniciativa debe servir para demostrar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros, han ido "más allá" en la interpretación de la normativa europea porque considera que persiguen la "pulverización" de los derechos de los trabajadores.

Ha presentado la iniciativa como un "espaldarazo" a los trabajadores de la estiba y ha pedido que se unan "solidariamente" todos los colectivos que sufren "una agresión constante".

"Lo de hoy ha sido una derrota histórica", ha agregado Rodríguez, quien ha tildado de "corrupción legal" poner el dinero público al servicio de la precarización de los trabajadores.

La socialista Rocío Arrabal ha señalado que ese decreto "nunca tendría que haber visto la luz" y ha celebrado la derogación de una norma que cree que ha hecho "mucho daño a la economía del país y a miles de familias portuarias".

Arrabal ha criticado la postura del Gobierno central, ha reclamado que se alcance un acuerdo con los sindicatos y ha asegurado que su partido estará del lado de los estibadores.

El diputado del PP Jacinto Muñoz ha indicado que la iniciativa ha quedado "vacía de contenido" y que no tiene sentido debatirla puesto que no hay ningún decreto que retirar porque no se ha convalidado.

Ha asegurado que al PP "le habría gustado no tener que hacer el decreto" porque preferiría no tener una sentencia europea, pero ha avisado de que hay que cumplirla "y no queda más remedio".

Muñoz ha hecho un reconocimiento público "al sector de la estiba" y ha asegurado que Ciudadanos y el PSOE no están en contra de la redacción de ese decreto porque Europa "no permite redactarlo de otra forma" sino de asuntos puntuales.

Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto, Sergio Romero, ha dicho que se necesita una solución "ahora más que nunca" después de su derogación en el Congreso y ha reclamado que todas las partes sean "responsables" y sepan también "ceder", a la vez que ha pedido al Gobierno, después de "toparse con la realidad", que negocie.

Por parte de IU, la diputada Inmaculada Nieto ha criticado el "papelón" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que "ha hecho historia" y ha asegurado que la federación de izquierdas estará "al servicio de esta lucha" porque es "un referente de otras muchas que tienen que venir" para defender a los trabajadores.