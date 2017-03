Cámara andaluza pide Gobierno apruebe norma para armonizar impuestos cedidos

Sevilla, 16 mar (EFE).- El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy una proposición no de ley del PSOE en la que se pide a la Junta que inste al Gobierno central a elaborar la normativa legal correspondiente a fin de proceder a una "auténtica" armonización de los impuestos cedidos del Estado a las comunidades autónomas.

Este punto de la iniciativa ha sido respaldada por Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida, pero la mayoría de los grupos de la oposición han mostrado su "perplejidad" ante la defensa del PSOE de una propuesta "distinta" a lo que el Gobierno andaluz ha acordado esta semana: que el Ejecutivo de la nación "se quede" con el impuesto de sucesiones.

La proposición no de ley, a la que se han incorporado dos enmiendas de Podemos y que ha contado con el apoyo del PP en el resto de los apartados, también demanda al Parlamento que respalde la igualdad objetiva entre ciudadanos respeto a su fiscalidad, independientemente de donde vivan, y la defensa de la simetría fiscal de todos los territorios.

Durante la defensa de la proposición no de ley, el diputado socialista Jesús Ruiz, ha argumentado que el Gobierno central es quien debe velar por que no se produzcan ventajas mediante el "dumping" fiscal y, ello, garantizando el principio de equidad.

Al mismo tiempo, ha considerado fundamental que no se ponga en cuestión el valor de la política tributaria como mecanismo de redistribución de la riqueza y de mantenimiento de los servicios públicos.

Así, ha llamado la atención sobre la "notable diferencia" en el "uso" que ha hecho el Gobierno del sistema de financiación autonómica, pues entre Andalucía y la comunidad mejor financiada la diferencia llega al 34 por ciento.

"En ese contexto de infrafinanciación y trato discriminatorio es en el que planteamos esta proposición no de ley, que pretende trasladarle al Gobierno de España la necesidad de armonizar el impuesto", ha justificado tras recordar que se trata de un tributo estatal cedido y vinculado al sistema de financiación.

El portavoz del PP, José Antonio Miranda, ha afirmado que el PSOE, en su "huida hacia adelante", ha llegado al "absoluto esperpento" al presentar una proposición no de ley para que el Gobierno de Mariano Rajoy "armonice las competencias propias de una comunidad autónoma".

"Cualquier andaluz siente vergüenza de escuchar que su presidenta quiere renunciar a las competencias", ha espetado Miranda, en referencia a su petición de que el Gobierno central "se quede" con el impuesto, una decisión que cree que evidencia "el fracaso de la gestión de Susana Díaz".

La parlamentaria de Podemos Carmen Lizárraga se ha preguntado si el PSOE no se queda "con la boca abierta" al comprobar que la iniciativa que se debate hoy es distinta a lo que ha decidido el Consejo de Gobierno esta semana, en referencia a la pretensión de devolver la gestión de este impuesto al Estado.

"Esta proposición no de ley llega tarde", ha indicado Lizárraga, que ha criticado que la Junta "eche balones fuera" y que apueste por una "recentralización" de competencias, al tiempo que ha llamado la atención sobre las "ambigüedades" de la iniciativa del PSOE.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha opinado que el objetivo de esta iniciativa no es "solucionar un problema", sino que forma parte del "juego de pimpón entre el PP y el PSOE", frente a lo que ha resaltado la posición de Ciudadanos, que pide "en Andalucía y en Madrid" una armonización del impuesto.

Tras coincidir con el PSOE en que hay que abrir un debate sobre la política fiscal, ha asegurado que si Ciudadanos gobernara "esta injusticia que sufren muchos andaluces estaría resuelta".

La portavoz de IU, Elena Cortés, ha confesado su "perplejidad" al comprobar que el grupo político que sostiene al gobierno presenta una iniciativa que no tiene "nada que ver" con lo acordado por el Consejo de Gobierno el pasado martes.

"No sé si hablan entre ustedes, se han metido en un lío del que no saben cómo salir", ha señalado Cortés, que ha agregado que IU no comparte que dicho impuesto sea gestionado por el Gobierno central.