Un año cárcel por amenazar con un arma a persona tras una discusión previa

Huelva, 16 mar (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado ha dos varones a un año de cárcel a cada uno después de que buscaran y amenazaran con una pistola a un tercero con el que ya había discutido con anterioridad uno de ellos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los considera autores de un delito de amenaza, y les impone, además de la pena de cárcel la prohibición de acercarse a distancia inferior a cien metros y comunicar por cualquier medio con la víctima por período de dos años, y pago de las costas por mutad.

Se considera probado que los acusados, el 21 de octubre de 2014, se acercaron a la víctima, con quien ya había discutido con anterioridad uno de los acusados quien manifestó al otro "aquí está, mátalo, mátalo".

En ese momento, el otro acusado, esgrimió una pistola, cuyas características no constan, apuntó a la víctima y lo persiguió corriendo tras él, hasta que abandonaron el lugar por comparecer testigos, tras manifestar que volvería al día siguiente y que "lo iba a matar".

El juez acuerda la suspensión por dos años de la ejecución de la pena impuesta al acusado que esgrimió el arma, condicionada a no delinquir durante el período de suspensión; si bien, considera que no ha lugar a la suspensión de la ejecución de la pena impuesta al otro acusado por no concurrir requisitos legales.