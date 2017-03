Uribe, "sorprendido y decepcionado" por destitución como técnico del Melilla

Melilla, 15 mar (EFE).- Jesús Uribesalgo Gutiérrez, 'Josu Uribe', hasta ahora entrenador de la UD Melilla, entidad decana del Grupo IV de Segunda B, se mostró "sorprendido y decepcionado" por su destitución este miércoles como responsable del plantel melillense, para lo que el club ha alegado "motivos estrictamente deportivos".

El técnico expresó esta tarde en rueda de prensa su sorpresa por la decisión del club que preside Luis Manuel Rincón, pues el equipo es sexto con 45 puntos, a solo cuatro del tercero y del cuarto.

"Me han dado esta noticia a las nueve de la mañana y me he quedado un poquito sorprendido por muchas cosas, pero como profesional intento aceptarlo y entenderlo, pues no está en mis manos poder decidir este tema", manifestó el asturiano.

Argumentó que entendería su destitución si no hubiese cumplido con los objetivos marcados por el club, "como estar mal clasificado o no hacer bien el trabajo, pero en una situación" como la actual "cuesta mucho entenderlo".

"Tengo que aceptarlo y respetar la decisión, además de agradecerle al club la confianza que ha depositado en mi", afirmó Uribe, que cree que quizá su situación personal y profesional no estaba pasando por los mejores momentos, "ya que hay cosas que no compartía y se ha ido deteriorando en ese sentido, aunque lo deportivo nunca se ha deteriorado en nada".

Sin embargo, subrayó que los acontecimientos se precipitaron el pasado lunes, cuando le comunicó al club que no iba a continuar la próxima temporada.

El asturiano explicó que ese día él y el preparador físico, Alberto Martínez, se reunieron con el presidente del club y le informaron de que no iban a continuar la próxima campaña y que tenían la intención de "buscar cada uno un futuro diferente, pero parece que esa reunión se ha decantado en la destitución".

"Nuestro único objetivo era comunicarle que no había una buena relación con alguna gente del club y que lo mejor para las dos partes era romper esa posibilidad de continuar la próxima campaña y estar todos tranquilos", aseguró.

Además, Uribe negó que no tuviera confianza en los futbolistas al aseverar que "eso no es cierto" y que "jamás" ha "cuestionado o valorado cualquier deficiencia del equipo, aunque evidentemente las tiene, y a quien se lo digo es a quien se las debo decir, evidentemente", precisó.

"No voy a consentir que se juegue con mi profesionalidad, después de venir al Melilla con todas las licencias federativas cubiertas menos una y con un equipo que la pasada temporada salvó la categoría en la última jornada, y parece que ahora hay que jugar por el ascenso a Segunda División A", resaltó.

También consideró que "todo tiene un proceso de confección, de trabajo y de estructuración", y que "todos" estaban "encaminados en ese trabajo", pero reiteró que lo que no va a "consentir" es "que se cuestione la confección de la plantilla".