Podemos cree que Díaz "traiciona" al 28F al "renunciar" a impuesto sucesiones

Sevilla, 15 mar (EFE).- Podemos ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "acorralada por sus propios errores", haya decidido "renunciar" a gestionar el impuesto de sucesiones y donaciones, "traicionando el espíritu del 28F", ya que considera que está desistiendo de desarrollar parte del autogobierno.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Podemos Andalucía, Esperanza Gómez, se ha referido así en rueda de prensa a la decisión de la Junta, que se dirigió ayer al ministro Cristóbal Montoro para pedirle que el Estado "se quede" con el impuesto de sucesiones, cedido a las comunidades autónomas, y que compense a Andalucía con financiación para el sostenimiento de los servicios públicos.

Aunque Gómez ha dicho que desconocen el contenido exacto de esta comunicación, ha opinado que "la sola idea de renunciar a la gestión dice mucho sobre la incapacidad de este Gobierno y sobre la ineficacia de sus políticas".

Ha señalado que Díaz pretende "renunciar a las competencias" autonómicas ante la "mala prensa" del impuesto y ha esgrimido que son los gestores los que deberían renunciar si no son capaces de hacer "las tareas" que tienen encomendadas.

Gómez ha manifestado que el hecho de que "el PSOE a estas alturas no sepa gestionar su política fiscal" no significa que los andaluces "no tengan derecho al autogobierno" y ha cuestionado si también se va a hacer con la gestión en sanidad o educación.

Ha dicho que no saben si el modelo de estado de Díaz es el federal o el centralista, ya que consideran que su apuesta es "que todo se decida en la cúspide" por parte de Mariano Rajoy.

La diputada de Podemos ha recordado que su formación ya advirtió de que "la hipoteca naranja" la iban a "pagar" todos los andaluces, en referencia al acuerdo del PSOE con Ciudadanos, por lo que cree que el autogobierno se ha convertido "en la primera víctima".

Gómez ha asegurado que el acuerdo entre estos dos partidos sobre el impuesto de sucesiones es "una chapuza" y ha asegurado que cada vez que ambas formaciones se sienten a negociar los andaluces tienen "un problema".

Podemos defiende que haya acuerdos con carácter plurinacional que eviten el "dumping fiscal" y que haya "paraísos fiscales" entre las diferentes comunidades autónomas.