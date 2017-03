Ciudadanos apoya que Gobierno central "se quede" con impuesto de sucesiones

Sevilla, 15 mar (EFE).- El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha apoyado la propuesta de la Junta de que el impuesto de sucesiones vuelva a ser gestionado por el Estado, y que este compense con financiación para evitar el "dumping" fiscal, aunque ha defendido que mientras tanto se siga bonificando dicho tributo.

"Me ha sorprendido la propuesta", ha confesado Marín, que ha asegurado, no obstante, que su formación la va a apoyar porque cree que el Gobierno central tendría que haber tomado medidas "y no permitir el 'dumping' que hay en muchas comunidades autónomas y que en España haya paraísos fiscales".

En conferencia de prensa, ha defendido que "ya es hora de que el Gobierno del señor Rajoy armonice este impuesto y haga que todos los españoles sean iguales a la hora de pagarlo" y, al mismo tiempo, ha reclamado que el Ejecutivo de la nación "compense" a las comunidades autónomas con financiación por la pérdida de la recaudación de este tributo.

"Es algo razonable, pero mientras eso llega, el Partido Socialista en Andalucía puede seguir avanzando en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", ha pedido.

Según Marín, armonizar ese impuesto en Andalucía con los mismos criterios de la Comunidad de Madrid significaría una reducción en los ingresos de 180 millones de euros "y la Junta puede hacer ese esfuerzo por los andaluces", ha defendido.

"Y a la vez, nos va a tener a todos de la mano para reclamarle al Gobierno de España que en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas se recuperen esos ingresos", ha asegurado.

Según Marín, es "de justicia social que los andaluces sean iguales al resto de los españoles a la hora de tributar".