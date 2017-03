"Allí abajo" estrena el lunes su temporada más larga y más norteña

San Sebastián, 15 mar (EFE).- La serie de televisión "Allí abajo" estrena el lunes su tercera temporada, la más larga hasta ahora, con dieciséis episodios. Andalucía y Euskadi se repartirán al 50 % las peripecias de sus protagonistas, Iñaki y Carmen, para quienes no todo será fácil tras instalarse en San Sebastián como recién casados.

El equipo de esta serie de Antena 3, producida por Atresmedia en colaboración con Plano a Plano, ha presentado en la capital guipuzcoana esta nueva etapa, que contará con la incorporaciones de Elena Irureta, Nerea Garmendia y Gorka Otxoa.

Este actor donostiarra interpreta a Horacio, un vasco nada prototípico, propietario de una clínica ginecológica, que dará trabajo a Carmen (María León), con la que surgirá una amistad que provocará los celos de Iñaki (Jon Plazaola).

"Vamos a ver a un Iñaki más presionado y, bajo esa presión, va a reaccionar de manera que no esperamos", ha explicado Plazaola de su personaje, quien también sufrirá situaciones muy tensas con Gotzone (Nerea Garmendia), una vasca muy ambiciosa que le disputará su puesto de ayudante en el restaurante Arzak.

Ha asegurado que el Iñaki de esta temporada será "más adulto" y "vivirá su vida con mucha más intensidad", también cuando tenga que enfrentarse a las reformas que necesita su bar, el Kaia.

Para Carmen, los problemas comienzan con su adaptación a un norte de clima frío y lluvioso, donde la gente no la entiende, por lo que se esforzará en asimilar la nueva cultura, aprender euskera y hasta seguir la moda donostiarra por insistencia de Bego (Maribel Salas).

María León ha señalado que a Carmen "le va a costar adaptarse, pero se va a adaptar bien", y que "la mecha" del amor entre ella e Iñaki no se va a apagar. "Entre ellos todo va a ir bien, de momento", ha apostillado.

"La llegada de Carmen al norte no ha sido aburrida para nada, no han dejado de pasarle cosas. Yo me he sorprendido mucho con Carmen y espero que el espectador también se sorprenda. Se mantienen tramas maravillosas y se abren otras. No quiero pensar lo que puede pasar si hay una cuarta temporada, porque la tercera promete", ha resaltado la actriz sevillana.

"Allí abajo" guarda otras muchas más novedades, como el accidente que sufrirá don Benito Benjumea al caer al vacío en un viaje en globo por el Amazonas durante su luna de miel con Maritxu, que como viuda sentirá el recelo de los hijos del fallecido, quien deja en herencia a su amigo Jozé unas tierras en Guipúzcoa.

La cuadrilla de Iñaki también sufrirá el cierre temporal del Kaia, a Koldo se le complicará su divorcio con Izaskun, y Peio caerá locamente enamorado de Yasmín.

Y para animar la trama, aparecerá por primera vez el personaje de Rosa Mari (Elena Irureta), madre de Peio, una de las primeras mujeres ertzainas de San Sebastián, donde todo el mundo la conoce por su celo y temperamento, "recta e implacable, como un Terminator con mechas".

La directora de Ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, ha destacado que todo el equipo de la serie cree que esta tercera temporada "es la mejor hasta la fecha".

"Los personajes ya están cuajados en su personalidad y saben a dónde van. Eso es importante para una comedia", ha dicho Martínez. Ha alabado el "esfuerzo" de los productores "por no quedarse en los clichés de la comedia y hacer el más difícil todavía".

"Es una comedia global, que es un poco lo que pretendíamos. Son los personajes los que te dan la comedia. 'Allí abajo' ha alcanzado un grado de madurez muy importante", ha subrayado.

César Benítez, productor ejecutivo de la serie, se ha mostrado muy satisfecho con las nuevas incorporaciones. Ha calificado de "maravillosas" a Elena Irureta y Nerea Garmendia y de Gorka Otxoa ha dicho: "Le llevábamos persiguiendo muchos años y por fin le hemos pillado".

También se ha referido a este "puntito diferente" que han querido aportar a la comedia. "Creo que vamos por buen camino", ha subrayado Benito de esta ficción, que emitió trece capítulos en su primera temporada y quince en la segunda, y que desde su estreno en abril de 2015 ha obtenido un promedio del 20,3 % de cuota de pantalla.