De la Torre cree ha faltado pragmatismo en apoyar sede Agencia Medicamento

Málaga, 14 mar (EFE).- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado hoy que ha faltado "sentido pragmático" a la hora de decir qué ciudad puede ganar para Andalucía la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y ha considerado que Córdoba y Granada no han apoyado a su ciudad al presentar candidaturas propias.

De la Torre ha declarado que si cualquier otra urbe presentara las condiciones para alojar la sede la habrían apoyado, y, aunque no quiere "romper la cohesión y colaboración de las ciudades", ha destacado hoy ante las preguntas de los periodistas que Málaga es la única de la región con capacidad para competir a nivel europeo.

Ha recordado que estos factores exigidos son "tener un aeropuerto conectado con muchísimas ciudades europeas" -como tiene Málaga, según el director de la Agencia, ha incidido-, un ambiente capaz de dar respuesta a la enseñanza internacional de los hijos de las familias que vengan con la EMA y trabajo para los cónyuges.

Además, ha resaltado que la Junta de Andalucía "es quién tendría que haber llamado a los alcaldes" para liderar la colaboración entre ciudades y apostar por una candidatura en concreto para una urbe, como ha hecho la Generalitat de Cataluña.

En este sentido ha defendido que la batalla que Andalucía juega no la confiere "definitivamente perdida hasta que no esté el tema resuelto", y ha expresado que no sabe si Barcelona puede competir con cualquier otro lugar de Alemania, pues este país es mucho más potente que España en industria farmacéutica.

Por eso ha pedido que no se ponga sobre la mesa como argumento la industria farmacéutica, sino el "desarrollo de la cuestión regional" que puede convencer a los otros gobiernos e instituciones europeas, ya que Málaga es la única que puede hacer ese papel.

También ha opinado que el Gobierno español sabrá si la candidatura catalana puede ser la que gane, porque maneja más datos, y ha recordado a la Junta que él no desvía la atención sobre estas cuestiones, él constata unos hechos, y sobre el tema de Barcelona el Congreso ha recogido todas las opiniones, PSOE incluido.